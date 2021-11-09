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哈士奇脖子上圍了一條蛇？網笑：好時尚的小貓圍巾

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪圍在哈士奇脖子上，看起來好像一條蛇。圖取自推特
貓咪圍在哈士奇脖子上，看起來好像一條蛇。圖取自推特

貓咪的身體延展性很高，經常看到有人上傳貓咪窩在杯子或是沙發縫隙的照片，有飼主捕捉到小貓賴在大狗身上睡覺，身體圍住狗狗的脖子，竟意外形成一條「貓咪花紋圍巾」，也有人說看起來好像一條蛇。

日本一名飼主上傳自家哈士奇躺在地上睡覺的照片，脖子上圍了一個細長花色的東西，遠看以為是一條蛇，近看才發現既不是蛇也不是圍巾，而是一隻伸展身體的小貓！

這隻哈士奇是5歲的「Yuki」，小貓則是飼主最近收養的流浪貓，才約一個月大。一貓一狗感情很好，常常一起午睡，Yuki也不介意體重僅1公斤的小貓爬到牠身上，因而捕捉到這個驚奇溫馨的畫面。

這張照片引起網友熱烈討論：「真的超像蛇！」、「好時尚的小貓圍巾呀」、「還以為是尾巴沒想到是本體（笑）」、「貓果真是液體做的，筋骨真軟」。

感情很好的哈士奇和小貓。圖取自推特
感情很好的哈士奇和小貓。圖取自推特

貓咪 圍巾 寵物

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