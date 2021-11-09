法鬥吃星巴克隱藏版菜單被噎死 飼主怒：只賠禮物卡毫無誠意

外國的星巴克提供一項友善寵物的服務「puppuccino」，在主人喝咖啡之餘，也能讓毛孩一起同樂。puppuccino是沒在正式菜單上的隱藏版，用espresso迷你杯盛裝鮮奶油，是星巴克招待毛孩的小驚喜。（註：台灣目前無此服務）。

每日郵報報導，在英國9月發生一起悲劇，24歲的女子哈里森（Megan Harrison）去星巴克買了puppuccino帶回家給她養的三隻狗狗，但是18周大的法國鬥牛犬Bonnie被上面的狗餅乾噎到，最後不幸窒息而死。

津津有味吃著puppuccino的Bonnie。圖取自每日郵報

哈里森表示，她常帶Bonnie去星巴克用餐，店家都只提供純鮮奶油的puppuccino，這是第一次有附餅乾。平常Bonnie在家也會吃餅乾，她不會時時刻刻盯著牠，沒想到這次會發生憾事。

她說當時Bonnie吃了puppuccino和餅乾，跑去喝水後回窩裡躺著，雖然噎到但沒發出聲音，然後就窒息死了。哈里森非常傷心，指出Bonnie從剛出生就開始照料，自己就像牠的媽媽一樣。

哈里森和家裡法鬥的合照，右手抱著的小狗就是年幼時的Bonnie。圖取自每日郵報

星巴克對此回應，非常遺憾發生這種事，並聲明puppuccino不是菜單上正規的品項，而且狗餅乾也不常提供，但重申當時店員有詢問哈里森是否需要。他們還賠償哈里森250英鎊（約新台幣9300元）的禮物卡。

哈里森相當不滿星巴克的態度和回應，她認為聽到業者的反應不是表達遺憾和抱歉，而是盤算要怎麼讓這位客人重新回來消費。她寫信給星巴克稱不需要這個禮物卡，因為她再也不會踏進這家店。她也批puppuccino就該是純鮮奶油，不應加餅乾。