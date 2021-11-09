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被爪傷他就調換貓咪 妻子被騙6年還吹噓「貓咪越來越乖」

聯合新聞網 / 綜合報導
妻子的愛貓性情不溫順，還爪傷男子，因此趁對方不在時，他就偷偷調換一模一樣的黑貓。示意圖。圖／ingimage
妻子的愛貓性情不溫順，還爪傷男子，因此趁對方不在時，他就偷偷調換一模一樣的黑貓。示意圖。圖／ingimage

寵物模樣可愛，也十分討人喜歡，但如果貓咪教不聽、還瘋狂爪人，該怎麼辦？國外一名男子提及，妻子的愛貓性情不溫順，還爪傷他，因此趁對方不在時，偷偷調換一模一樣的黑貓。直到現在，每次妻子跟男子吹噓說「貓咪越來越乖巧」時，令他感到自己是個混帳。

一名國外網友在網路論壇「Reddit」提及，六年前他調換了妻子的黑貓；當時妻子要返鄉，叫男子幫忙照料貓咪，但礙於該貓咪具有攻擊性，還爪傷男子的手臂，一氣之下，男子就到收容所領養一模一樣的黑貓。

男子表示，因為收容所的黑貓經過訓練、性情溫和，所以當場領養，並將妻子的愛貓送到其他城鎮的收容所，以免被發現。而事到如今，妻子仍然不知情，領養的貓咪也會回應原本愛貓的名字，妻子還跟男子吹噓說「貓咪越來越乖巧」，讓他感到自己是個混帳。

許多網友留言，「這個太瘋狂」、「你應該跟妻子坦白，不然就徹底毀掉她對你的信任」、「你怎麼可以對你的妻子說謊？」、「如果是我的話，我一定會離婚」、「做為一個愛貓者，你的行為令我感到傷心」；也有網友諷刺說，「如果我發現老公調換我的愛貓，我會將老公送到收容所」、「如果你們有孩子的話，要調換長得一模一樣的小孩應該很難」。

不過，也有網友說，每一隻貓咪的毛髮質感、瞳孔顏色、味道、性情都不一樣，妻子不可能不知情，「如果我的貓咪被調換，我一定會發現」。

貓咪 寵物 離婚

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