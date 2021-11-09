「對不起但真的太好笑了」 他幫黑貓洗澡意外讓主子現出原形
寵物身上的毛髮濃密，所以每當洗澡沾水時，外觀很容易出現相當明顯的落差。最近一位日本網友，就因為寵物貓咪洗澡時的樣子實在差別太大，結果出現了令他哭笑不得的畫面。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「tortoiseshell_9」最近分享一張照片。畫面中是他所飼養的黑貓，然而這隻貓卻呈現了頭是正常大小，身體卻明顯「完全萎縮」的姿態，看起來比例非常不平衡，貓咪的眼神也似乎有些哀怨。
ごめんねノアくん…洗ってる間ママずっと笑ってて本当にごめんね…笑 pic.twitter.com/v5ayb18ZAi— サビ丸Family (@tortoiseshell_9) November 5, 2021
tortoiseshell_9貼出原來的貓咪照片，表示這隻貓其實毛髮相當長且澎鬆，然而因為洗澡沾水的關係，才會變成照片中的這副模樣。tortoiseshell_9說他一邊洗時，一邊看著這樣子一直笑，雖說對貓感覺有點抱歉，但還是忍不住地想笑。
網友們則紛紛表示「我懂，我家的貓也是這樣」、「沾了水就現出原形了」、「太可愛了吧」、「根本像是卡通一樣」、「笑死我了」、「我飲料整個噴出來」、「身體好細喔」、「他洗澡的時候乖乖的耶」、「我家的連讓洗澡都不肯」、「這不會太瘦了嗎」、「是用哪一牌的洗劑呢」、「『人類，為什麼要這麼做？』」、「貓咪居然能變化這麼大」。
ノアくんシャンプーおとなしくしてくれるしすごい偉いから笑っちゃダメなんだよ…笑っちゃダメなんだけどごめんね😂😂😂 pic.twitter.com/svFCWNgiKD— サビ丸Family (@tortoiseshell_9) November 5, 2021
ノア(ノアくん)・エマ(エマ嬢)— サビ丸Family (@tortoiseshell_9) November 6, 2021
ノアは男の子・エマは女の子
2歳8ヶ月(正確な誕生日は不明ですが4兄弟と同い年くらいです)
首輪カラーは順にグリーン、ピンク
実の兄妹で長毛組
知人宅で産まれたのですが訳あって我が家で引き取りました。
ふたりともびっくりするくらい声がかわいいです🐱笑 pic.twitter.com/B8KLvcMkkx
昨日はノアくんの真の姿を見てかわいいかわいいってみんな笑顔になってくれたみたいですよ！びっくりしたよねぇノアくん😂 pic.twitter.com/As0mJZboP5— サビ丸Family (@tortoiseshell_9) November 6, 2021
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