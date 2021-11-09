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「對不起但真的太好笑了」 他幫黑貓洗澡意外讓主子現出原形

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友幫寵物貓咪洗澡，結果樣子差別太大讓他忍不住一直笑。圖擷取自twitter
一位網友幫寵物貓咪洗澡，結果樣子差別太大讓他忍不住一直笑。圖擷取自twitter

寵物身上的毛髮濃密，所以每當洗澡沾水時，外觀很容易出現相當明顯的落差。最近一位日本網友，就因為寵物貓咪洗澡時的樣子實在差別太大，結果出現了令他哭笑不得的畫面。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「tortoiseshell_9」最近分享一張照片。畫面中是他所飼養的黑貓，然而這隻貓卻呈現了頭是正常大小，身體卻明顯「完全萎縮」的姿態，看起來比例非常不平衡，貓咪的眼神也似乎有些哀怨。

tortoiseshell_9貼出原來的貓咪照片，表示這隻貓其實毛髮相當長且澎鬆，然而因為洗澡沾水的關係，才會變成照片中的這副模樣。tortoiseshell_9說他一邊洗時，一邊看著這樣子一直笑，雖說對貓感覺有點抱歉，但還是忍不住地想笑。

網友們則紛紛表示「我懂，我家的貓也是這樣」、「沾了水就現出原形了」、「太可愛了吧」、「根本像是卡通一樣」、「笑死我了」、「我飲料整個噴出來」、「身體好細喔」、「他洗澡的時候乖乖的耶」、「我家的連讓洗澡都不肯」、「這不會太瘦了嗎」、「是用哪一牌的洗劑呢」、「『人類，為什麼要這麼做？』」、「貓咪居然能變化這麼大」。

貓咪 日本 寵物

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