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逾2000隻黑琵來台度冬 約50隻白面琵鷺吸睛

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
七股頂山賞鳥亭捕捉到白面琵鷺覓食情形。圖／黃永豐提供
七股頂山賞鳥亭捕捉到白面琵鷺覓食情形。圖／黃永豐提供

近日氣溫驟降，保育人士估計，來台度冬黑面琵鷺已逾2000隻，同時今年也發現近50隻白面琵鷺，昨在七股頂山賞鳥亭就發現3隻，台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，白面琵鷺增加，應與族群快速成長，分散各地區度冬有所關聯，後續仍須觀察。

邱仁武說，白琵鷺（學名：Platalea leucorodia），屬䴉科琵鷺屬。分布於歐亞大陸；非洲；夏季或許繁殖於新疆西北部天山至東北各省。冬季南遷經中國中部至雲南、東南沿海省份、台灣及澎湖列島，並不是瀕危物種，因台灣不是白琵鷺遷徙的路線，過去幾乎比較難看見，昨天在七股頂山賞鳥亭就發現3隻白面琵鷺棲息度冬，許多鳥友驚喜不已。

邱仁武指出，白琵鷺與黑面琵鷺比較不同處，在於白琵鷺體型較大，黑臉罩只有到眼睛前端，不像黑面琵鷺延伸黑色到額與眼睛周圍。

學會持續調查黑面琵鷺數量，也會密切注意白面琵鷺是否持續增加。

保育人士在七股頂山賞鳥拍到白面琵鷺（右）與黑面琵鷺嬉戲。圖／王素滿提供
保育人士在七股頂山賞鳥拍到白面琵鷺（右）與黑面琵鷺嬉戲。圖／王素滿提供

黑面琵鷺 賞鳥 非洲

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