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黑貓轉角遇見她「一見鍾情」 兩年後飼主搬家幸有甜蜜結局

聯合新聞網 / 綜合報導
外國一位網友飼養的黑貓和黃貓一見鍾情，兩隻貓經常玩在一起。圖擷取自抖音
外國一位網友飼養的黑貓和黃貓一見鍾情，兩隻貓經常玩在一起。圖擷取自抖音

自然中不只人有感情，更有許許多多的動物，會展現出他們富含情感的那一面。最近一則外國社群網站上的貓咪愛情故事，就打動了許多人。

根據日本媒體「grape」報導，一位外國網友「sirnickfury」飼養了一隻黑貓「Nick」，這隻黑貓平常背上裝著一對黑色翅膀，非常逗趣可愛。

兩年前的某天，Nick在散步時，遇到一隻住在附近的母黃貓。Nick很快就對這隻黃貓一見鍾情，而黃貓雖然一開始對Nick抱持警戒姿態，但因為好奇Nick身上的翅膀，於是也開始接近他。兩隻貓就這麼情同意合，經常玩在一起。

@sirnickfury

Humans, take note. ##catsoftiktok ##blackcat ##gingercat ##catwithwings ##fyp ##sothisislove ##knightfury

♬ so this is love - soft girl aesthetic

後來，黃貓的主人因為健康上的理由必須搬家，而打算將黃貓送到相關單位認養。收到消息的Sirnickfury，於是趕快聯絡對方，希望能讓他來領養黃貓。於是兩隻相愛的貓咪，就在相遇的兩年後，終於可以住在同一個屋簷下。

@sirnickfury

Rehoming a pet should always be a last resort but sometimes it’s necessary. I’m so glad I could help. #rehoming #catsoftiktok #gingercat #blackcat

♬ a thousand years (lullaby) - Christina Perri

網友們紛紛表示「能領養到真是太好了，這也是命運使然吧」、「我居然會被貓咪的愛情故事騙到眼淚」、「好萊塢的愛情電影，都比不上這兩隻貓的故事」、「請一定要好好照顧他們」、「真的是太甜蜜太感人了」、「對他們致上深深的祝福」。

貓咪 愛情

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