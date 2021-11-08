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影／好暖！九旬爺爺臥床過大壽 女兒帶愛馬重逢讓他激動伸手

聯合新聞網 / 綜合報導
外國一位爺爺過96歲生日，女兒特地帶了他的愛馬與他相見歡。圖擷取自youtube
外國一位爺爺過96歲生日，女兒特地帶了他的愛馬與他相見歡。圖擷取自youtube

人和動物間的深厚情誼，有時即使跨越年歲，也都能長久存在。最近一位外國網友分享的影片，就證明了這件事。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，最近外國社群平台上出現一部短片，畫面上可以看到一位老先生躺在椅子上，看起來因為年歲已高而顯得虛弱，旁邊則有位女士正在照料他。

突然，這位老先生看向某個地方，露出了驚喜的神情。原來這時有其他人，牽著一匹馬進來探望老先生，讓喜出望外的他，還激動地忍不住用手背摸了一下這匹馬。

報導指出，這位老先生名叫威廉（William），本來就是一名愛馬人士，過去投注不少心力在養馬。然而近來年老力衰臥病在床，沒什麼再接觸馬的機會，因此女兒才會在他96歲生日的那天，帶著小馬「Chance」來探望，給威廉一個驚喜。

許多網友看了紛紛表示「這家人做的事情太溫馨了，讓我好感動」、「看他的笑容就覺得很暖」、「這是個美麗的家庭！祝這位爺爺生日快樂」、「這真是我看過最棒的事」、「無論年紀大小，動物總是讓人窩心」、「馬真的是神奇的生物」、「這真的很驚人」。

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