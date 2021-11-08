影／大白鯊全身都傷還超親人 海底攝影師曝1可能原因

水下攝影師斯普瑞克曼（Dean Spraakman）近日在澳洲南部外海的海王星群島捕捉到驚人畫面，只見一隻大白鯊全身傷痕累累，且受傷的情形是前所未見的狀態，然而，儘管大白鯊全身受傷，牠對人依然相當友好。

根據太陽報報導指出，斯普瑞克曼在今年1月的探險中捕捉到令人印象深刻的鏡頭，一隻11英尺長的大白鯊皮膚上佈滿傷痕，過去從未遇過受傷如此嚴重的鯊魚，起初認為這些疤痕是因船隻螺旋槳或金槍魚攻擊所致，不過他們駁回這兩種說法，因為以前沒有人看過鯊魚這種狀態。

斯普瑞克曼說，「我們有時會在那裡看到白鯊追蹤黃貂魚，鯊魚會捕食牠們，並將黃貂魚追逐到鋒利的淺礁區，可能因此導致鯊魚卡住並受傷」。而這隻受傷的大白鯊對人相當友好，他認為是遇到一隻好鯊魚，「牠們靠近與你對眼相看，就只是想好好看看你是誰」。