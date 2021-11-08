寵物知識+／你知道純種狗易得什麼病嗎？據調查黃金獵犬花最兇

純種狗有容易罹患特定疾病的問題，獸醫推估狗狗56％的疾病和品種有直接相關，提醒飼主必須去了解自家狗狗的品種可能得到的病症，加以預防和盡早治療。

根據英國一家寵物保險公司調查，品種犬的易罹疾病平均花掉飼主1144英鎊（約新台幣4.2萬元），其中黃金獵犬花的最兇，黃金獵犬的易罹疾病索賠額為816英鎊（約新台幣30563元）居冠，其次為可卡獵犬，索賠額為804英鎊（約新台幣30114元）。其他品種狗的醫療費也都不便宜，像是邊境牧羊犬為796英鎊，拉布拉多為770英鎊。

品種犬的易罹疾病像是法國鬥牛犬的呼吸道和關節疾病、臘腸狗的椎間盤疾病和拉布拉多的肥胖與髖關節發育不良等等，寵物保險公司整理了10大犬種的易罹疾病如下表所示。

調查中亦顯示，過半的飼主並不清楚自家狗狗的健康狀況、承受什麼風險以及該支出多少錢，其中還有2成的飼主不認為了解狗狗的易罹疾病很重要，也不會去注意狗狗的特殊行為。

獸醫表示，讓狗狗加入家庭是令人興奮的事，但你必須選擇適合的品種，例如牠的體型、需要多少運動量、訓練需準備什麼；同樣重要地也要確認該品種容易罹患什麼樣的疾病。養狗很花錢，做好事前準備工作有助節省荷包，也能確保狗狗的健康狀態。