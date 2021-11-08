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主人跟貓咪分享出差大啖鮪魚丼 讓牠暴怒露出「魔鬼表情」
貓咪即使個性獨立，仍喜歡主人的陪伴。有名飼主因為出差，把貓咪獨自留在家裡兩個晚上，使牠非常不爽。飼主返家後還跟牠分享旅程有多快樂，更是火上加油，讓貓咪露出可怕的表情。
專門畫鳥的畫家ひるね＠野鳥生活因為需外出取材，經常在外過夜，她不在家時，家裡的7歲貓咪就由丈夫照顧。有一次她要前往新潟進行三天兩夜的野鳥取材旅行，丈夫也剛好不在家，然而這隻貓咪討厭住寵物旅館，只能選擇把牠留在家裡。
飼主在旅程中享受了種種美食，以及觀賞美麗的風景，回到家後為了取悅獨守空閨的貓咪，就把旅行的過程講給牠聽，沒想到卻愈加激怒牠，使他露出相當凶狠可怕的表情，彷彿在說「把我丟在家裡，你自己玩的很開心嘛，不可原諒」、「講那麼多幹嘛，土產勒？」，尤其講到吃鮪魚丼時，神情變得更猙獰。
飼主表示，即使以往自己一人出差時，回家後貓咪也會賭氣不和她眼神交會，但仍時不時出現在她的視線範圍內，是個不折不扣的傲驕。看似高傲的牠也有黏人的一面，有時會和飼主討摸或討玩，甚至在主人工作畫畫時，也要跳到畫上妨礙她。
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