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柴犬不肯回家躺平馬路上 飼主驚：這是傳說中的「拒否柴」？

聯合新聞網 / 綜合報導
柴犬不想走路躺在馬路上。圖取自IG
柴犬不想走路躺在馬路上。圖取自IG

柴犬是相當有主見的狗種，常常在路上耍賴也成為柴犬的一種特徵。有一隻柴柴「Yukuru」超喜歡散步，玩瘋了不願回家，乾脆直接在大馬路上躺平，主人驚覺「這不就是傳說中的拒否柴嗎？」。

由於柴犬不肯回家又愛耍賴實在太出名，日本還特地為了不願回家的柴犬取了一個名字「拒否柴」。有天Yukuru一如往常在公園和其他狗同伴玩耍，時間到了不知道是不願回家還是累的走不動，直接躺平賴在馬路中間，任由主人在地上拖行。

飼主說，雖然該路段車子不多，但仍然是大馬路上，基本上會盡量把牠帶到路邊，並且鼓勵牠前進。Yukuru有時一躺就是5～10分鐘，如果僵持的時間太長，遇到危險會直接把牠抱起來帶走。

Yukuru是10月大的男孩，個性相當活潑淘氣，超級喜歡到戶外，一天要花2～3小時出去散步。有時在公園玩到精疲力盡，在返家的車上昏昏欲睡到狂點頭，仍然努力睜開眼睛想看窗外的風景。

Yukuru相當活潑。圖取自IG
Yukuru相當活潑。圖取自IG

柴犬 寵物

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