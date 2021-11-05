快訊

揭開馬雲突然失寵之謎！原來是見了這個人沒報備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還當自己是小狗狗！黃金獵犬坐主人膝上撒嬌 四腳朝天討抱抱

聯合新聞網 / 綜合報導
喜歡賴在主人身上的黃金獵犬。圖取自推特
喜歡賴在主人身上的黃金獵犬。圖取自推特

日本有一隻1歲10個月大的黃金獵犬「Mu」，雖然身為大型犬，個性卻像小型犬一樣喜歡撒嬌，喜歡坐在主人膝蓋上，把牠龐大的身軀投進主人懷中討抱抱，被飼主封為「想變成小狗的大狗」。

從飼主拍攝的一段影片可以看到，Mu整個身體窩進主人懷裡，四腳朝天的躺著，一臉放鬆舒服的表情。一旁的玩具貴賓「Meru」在四周不斷嗅聞，但似乎找不到空檔進入，只好默默離開。

むう的個性就像影片呈現的一樣黏人愛撒嬌，一大早如果沒有好好安撫摸摸牠，就會鬧彆扭不吃飯。親人的牠倒是不擅於應付同類，尤其是比自己身形龐大的狗更是恐懼。

黃金獵犬Mu和貴賓Meru是一家人。圖取自推特
黃金獵犬Mu和貴賓Meru是一家人。圖取自推特

同伴Meru的個性和Mu相反，屬於不管對人或狗都充滿興趣的衝動型。兩隻狗狗生活在一起後，Mu的心態上起了變化，有天牠看到Meru在主人身上撒嬌，Mu也不甘示弱跑到主人腳邊磨蹭。

飼主表示，看來Mu似乎很想回到兒時的模樣，所以不管是在主人身上撒嬌，或是懼怕大型犬的個性，都反映了Mu是「想變成小型犬的大型犬」。

日本 寵物

相關新聞

還當自己是小狗狗！黃金獵犬坐主人膝上撒嬌 四腳朝天討抱抱

日本有一隻1歲10個月大的黃金獵犬「Mu」，雖然身為大型犬，個性卻像小型犬一樣喜歡撒嬌，喜歡坐在主人膝蓋上，把牠龐大的身軀投進主人懷中討抱抱，被飼主封為「想變成小狗的大狗」。

兒子在前觀察生態…紅鶴在後探頭探腦 網友笑：一起抓魚嗎

有句話說「螳螂捕蟬、黃雀在後」，當然專注在眼前的事物時，確實有可能忽略了其他周遭的動靜。最近一位日本網友，就分享自己兒子在某一次觀察生物時，還真碰上了非常類似的狀況。

讓幼猴抽菸「受虐」 河北衡水野生動物園辯：只是擺拍

河北衡水野生動物園近日在某短視頻平台官方認證的帳號上發布幼猴抽菸的視頻，被指涉嫌虐待幼猴，該帳號回覆媒體稱：「只是擺拍通...

影／不用貓砂！貓自己去廁所馬桶大小便 飼主只花4周就教會

一般貓都是排泄在貓砂上，但你看過貓咪自己到馬桶上廁所嗎？有飼主訓練家貓自行到馬桶大小便，減少好多麻煩也省下買貓砂的時間和金錢。

男登山時昏倒 隨行2忠犬「自組小隊」展開救主計畫

英國71歲男性日前帶2隻狗狗登山，途中癲癇發作昏倒，他的黑色拉布拉多犬和黃金獵犬竟「組隊」展開救主計劃。

臉書送養「柴犬寶寶」網友：土狗偽裝成品種狗才送的出去？

許多人有寵物的「品種迷思」，偏愛純種貓狗勝於混種的米克斯，當有人要送養品種犬，詢問度總是較熱烈。卻有人把家裡的米克斯偽裝成柴犬PO網送養，被網友吐槽真是高明騙術。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。