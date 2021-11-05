還當自己是小狗狗！黃金獵犬坐主人膝上撒嬌 四腳朝天討抱抱

日本有一隻1歲10個月大的黃金獵犬「Mu」，雖然身為大型犬，個性卻像小型犬一樣喜歡撒嬌，喜歡坐在主人膝蓋上，把牠龐大的身軀投進主人懷中討抱抱，被飼主封為「想變成小狗的大狗」。

從飼主拍攝的一段影片可以看到，Mu整個身體窩進主人懷裡，四腳朝天的躺著，一臉放鬆舒服的表情。一旁的玩具貴賓「Meru」在四周不斷嗅聞，但似乎找不到空檔進入，只好默默離開。

むう的個性就像影片呈現的一樣黏人愛撒嬌，一大早如果沒有好好安撫摸摸牠，就會鬧彆扭不吃飯。親人的牠倒是不擅於應付同類，尤其是比自己身形龐大的狗更是恐懼。

黃金獵犬Mu和貴賓Meru是一家人。圖取自推特

同伴Meru的個性和Mu相反，屬於不管對人或狗都充滿興趣的衝動型。兩隻狗狗生活在一起後，Mu的心態上起了變化，有天牠看到Meru在主人身上撒嬌，Mu也不甘示弱跑到主人腳邊磨蹭。

飼主表示，看來Mu似乎很想回到兒時的模樣，所以不管是在主人身上撒嬌，或是懼怕大型犬的個性，都反映了Mu是「想變成小型犬的大型犬」。