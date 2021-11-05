影／小海瀨化身「哆拉A夢」口袋玩具掏不完 網友笑：變魔術嗎
在日本動漫「哆拉A夢」裡頭，哆拉A夢經常能從他的「四次元百寶袋」中，掏出各種新奇古怪的道具幫助大家。最近在日本的水族館，也出現一隻海瀨，因為能不斷從「口袋」中掏出東西，被比喻就像哆拉A夢一樣。
根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，日本「鳥羽水族館」最近在官方twitter上，分享了一段在十五秒的影片。可以看到畫面中的海瀨，不斷從他的「口袋」中，掏出一個白色的螃蟹小玩具給工作人員，重複次數之多，不禁讓人好奇，為何海瀨身上放得下這麼多東西。
メイちゃんのポケットから無限に出てくるオモチャ🦀🦑🐟 #鳥羽水族館 #ラッコ pic.twitter.com/gCudIr5Qqx— 鳥羽水族館（TOBA AQUARIUM） (@TOBA_AQUARIUM) November 3, 2021
水族館人員說明，海瀨的腋下其實有著皮囊空間，可以用來攜帶小物品。一般海瀨會用這個地方，夾帶一些石頭和貝類，而鳥羽水族館的這隻小海瀨，就是靠著這方法，一口氣夾帶了好幾隻的螃蟹小玩具。
網友們看了則紛紛表示「欸？居然有口袋嗎」、「好令人驚訝喔」、「我是知道有口袋，但沒想到是個四次元百寶袋」、「好像有八隻吧」、「好像在表演魔術喔」、「這好讚！不知道能不能當作表演呢」、「沒想到能放這麼多，四次元的腋下」、「海瀨『不好意思我來還東西囉，首先是這個，還有這個，接著是這個跟這個跟這個……』」。
キラメイてるラッコたち✨ 頑張ってるキラちゃん（左）にあげるオヤツがバケツに入ってなくて、ひたすら謝る飼育係のお姉さん🙏 #鳥羽水族館 #ラッコ pic.twitter.com/4TD1HakanS— 鳥羽水族館（TOBA AQUARIUM） (@TOBA_AQUARIUM) October 29, 2021
めーちゃ可愛い— ララ (@pata___san) November 4, 2021
メイちゃん💓#鳥羽水族館 #ラッコ#メイ pic.twitter.com/Kt75cuh3SS
お昼寝準備のメイちゃん— yostak (@yostak224) October 28, 2021
お鼻むぎゅ#ラッコ #メイちゃん #鳥羽水族館 #いちにちいちもふ pic.twitter.com/3YTWnJBh53
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