影／不用貓砂！貓自己去廁所馬桶大小便 飼主只花4周就教會

一般貓都是排泄在貓砂上，但你看過貓咪自己到馬桶上廁所嗎？有飼主訓練家貓自行到馬桶大小便，減少好多麻煩也省下買貓砂的時間和金錢。

住在台北的蕭小姐養了隻16歲的米克斯貓「飛飛」，飛飛還只有巴掌大時疑因身體不好被媽媽遺棄，被蕭小姐在前公司附近撿到，於是帶回家成為一家人。

會自己到馬桶上廁所的米克斯貓「飛飛」。圖／蕭小姐提供

飛飛是流浪貓沒有出生證明，蕭小姐本來一直以為飛飛是母的，撿到後帶去給寵物店和獸醫看都沒發現，直到三個月大時，有天赫然看到牠的生殖器，才驚覺居然是個男孩。

蕭小姐表示，養寵物最麻煩的就是大小便的處理，一旦把這件事搞定，照顧起來就會順利許多。她看到外國人訓練貓自行在馬桶上廁所的影片，於是決定也要來教育飛飛。

她總共花了四週時間進行訓練：

第一週：把貓砂放在廁所，讓飛飛習慣到那個場所排泄。 第二週：用板凳把貓砂墊高到和馬桶座齊高，同樣讓飛飛習慣。 第三週：用辦外燴的鋁箔盤盛裝貓砂（此時要使用可以溶於水、用馬桶沖掉的貓砂），壓在馬桶墊下，飛飛會跳上去站在盤子內尿尿。 第四週：開始把鋁箔盤沾到排泄物的地方一一割除，飛飛本來站在鋁箔盤上，被割除的地方愈來愈多，導致最後無處可站，就會順勢站到馬桶墊上。 第四週後讓被挖掉的鋁箔盤繼續放馬桶上（裡面沒有貓砂了），讓飛飛習慣就算沒有貓砂，也能直接站在馬桶墊上大小便。

外燴常用的鋁箔盤。

在飛飛到馬桶上廁所的同時，蕭小姐也會不斷在一旁出聲鼓勵：「飛飛你好棒喔～」、「Good！」，給予飛飛達成此成就的信心。原本大小便都能在馬桶上進行，隨著年紀愈來愈大，已是老貓的飛飛大號時在馬桶上不易施力，就會拉在馬桶旁的地板上，但小號還是能順利尿在馬桶裡。

飛飛已是16歲高齡的老貓。圖／蕭小姐提供

飛飛患有先天免疫不全的貓愛滋，導致牙齒很早就掉光，只能吃老貓飼料，蕭小姐偶爾會煮雞胸肉鮮食給牠補充營養。飛飛去年罹患急性腎衰竭，獸醫說只剩三個月的壽命，蕭小姐當時險些淚崩，在傷心之餘聽從醫師的指示買注射工具回家自行幫牠打針。但從去年10月罹病到現在也活了超過一年，現在除了需要定期打針和改吃腎病配方的飼料，依然能吃能動、有元氣地活著，欣慰的蕭小姐仍希望能再與飛飛共度更多幸福歡樂的時光。

慵懶的飛飛。圖／蕭小姐提供

不過也有人不贊成教貓用馬桶上廁所，有寵物業者指出，讓貓用馬桶上廁所不利健康，因為貓在馬桶上廁所的姿勢非演化上的自然姿勢，蹲著會造成後腿關節負擔，長期下來增加罹患後腿關節炎的風險。

另外若使用貓砂盆，還可以讓飼主第一時間觀察到貓咪的排泄情況，排泄物是反映貓咪健康狀況的指標，包含尿量、尿色、便便量和形狀等，皆可以用來判斷貓咪是否罹患某些類型的疾病。