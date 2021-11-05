男登山時昏倒 隨行2忠犬「自組小隊」展開救主計畫

英國71歲男性10月31日帶2隻狗狗登山，途中癲癇發作昏倒，他的黑色拉布拉多犬和黃金獵犬「組隊」展開救主計劃：拉布拉多犬跑去找救兵，黃金獵犬則陪在飼主身邊。

當時拉不拉多犬跑去追先前遇到的健行者，對著她吠叫試圖吸引她注意。當這名健行者跟著拉不拉多犬的腳步回到飼主身邊時，看見黃金獵犬守護著昏迷飼主，立刻撥打手機求援。

救護人員抵達現場時，該飼主已經恢復意識，經醫生評估後，他能步行下山等待救護車，隨後被送往醫院接受進一步檢查。

網友為健行者、救護人員、2隻忠犬喝采。尤其對狗狗讚不絕口，紛紛表示：「這2隻狗狗太了不起了！這個結局真是太棒了！」、「這是我近期看到最可愛、最神奇的新聞。狗狗真是人類最好的朋友！」