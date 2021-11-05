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臉書送養「柴犬寶寶」網友：土狗偽裝成品種狗才送的出去？

聯合新聞網 / 綜合報導
真正的柴犬幼犬。ingimage
真正的柴犬幼犬。ingimage

許多人有寵物的「品種迷思」，偏愛純種貓狗勝於混種的米克斯，當有人要送養品種犬，詢問度總是較熱烈。卻有人把家裡的米克斯偽裝成柴犬PO網送養，被網友吐槽真是高明騙術。

有網友在PTT發文，在臉書社團看到有人送養幼犬，內文寫著「我家柴犬生了，希望有人伸出援手來領養」，附上小狗和母狗的照片，下面推文一堆人留言「還有嗎？」、「想認養一隻」。但原PO質疑照片看來根本是土狗，居然大家都看不出來，是不是要把土狗偽裝成品種狗才能送養出去？

有人送養米克斯的幼犬，卻謊稱柴犬。圖取自PTT
有人送養米克斯的幼犬，卻謊稱柴犬。圖取自PTT
許多人搶著領養。圖取自PTT
許多人搶著領養。圖取自PTT

其他網友表示：「這招好像很好用」、「這哪裡像柴犬」、「根本是米克斯」、「養大後發現不像柴犬直接棄養」、「可能狗狗的名字叫柴犬」、「除了顏色其他地方都不像柴犬」、「柴山上養的狗所以叫柴犬」。

品種狗在領養市場上一直都優於米克斯，台北市動保處多年前曾舉辦狗狗領養會，對象是繁殖場沒收的品種犬，引起大批民眾起大早排隊搶認養。相較品種狗的認養盛況，另一邊的米克斯領養區則顯得乏人問津，足見大眾的純種迷思。

事實上米克斯並不遜於品種狗，品種狗由於常以近親交配維持外貌特徵，往往有許多遺傳疾病；相較之下米克斯屬於自然繁殖，比較健康、少遺傳疾病、壽命長。而且米克斯適應力和學習力強，個性較穩定，要訓練和教育較為容易。

柴犬 認養 遺傳疾病 寵物

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