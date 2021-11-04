布偶貓擦乾後「毛髮大爆炸」 網友不可置信：這是同一隻？
許多毛小孩喵星人，在全身皮毛沾水的狀態下，和平常樣貌有著相當不同的差別。最近一位日本網友，就分享了一組自家貓咪洗澡前後的照片，差異之大讓許多人驚呼，以為根本是不同的貓了。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「roy201108」最近在網路上分享一系列的寵物貓照片，第一、二張是貓咪全身淋濕，飼主幫他擦乾的畫面。roy201108表示，這是每個月一次幫貓咪清洗的時間。
月一行事♨️#おふろいちゃん pic.twitter.com/fbX034bOBb— ロイ(Roy)くん@ラグドール (@roy201108) October 24, 2021
然而第三張圖，貓咪已經完全擦乾之後，身上長毛完全回復，整個比原先淋濕的樣子大上了一圈。原來這隻貓的品種，是毛髮較長的「布偶貓」，雖然差一點才要滿周歲而已，但已經有著一身澎鬆的毛，因此在沾水前後的差別相當巨大。
網友則紛紛表示「看起來超級柔軟的」、「這真的是同一隻貓嗎」、「第三張照片嚇到我了」、「擦乾後樣子真的很驚人」、「居然一個月洗一次嗎」、「瞬間大變身」、「本來還以為是個可愛的小玩偶，沒想到來個大爆炸」、「這真的太毛茸茸了」、「像羽毛被一樣澎鬆」、「咦？這是同一隻貓嗎」。
挟まれたい🍔 pic.twitter.com/G2yVdjSf55— ロイ(Roy)くん@ラグドール (@roy201108) November 2, 2021
あくびぃぃぃ、、シャキッ✨ pic.twitter.com/fi9wzTsFq5— ロイ(Roy)くん@ラグドール (@roy201108) October 27, 2021
チュッ❤ pic.twitter.com/spa8cSA3zN— ロイ(Roy)くん@ラグドール (@roy201108) November 1, 2021
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言