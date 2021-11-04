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布偶貓擦乾後「毛髮大爆炸」 網友不可置信：這是同一隻？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友幫自家布偶貓洗澡，結果毛髮擦乾之後的樣子差很大。圖擷取自twitter
日本一位網友幫自家布偶貓洗澡，結果毛髮擦乾之後的樣子差很大。圖擷取自twitter

許多毛小孩喵星人，在全身皮毛沾水的狀態下，和平常樣貌有著相當不同的差別。最近一位日本網友，就分享了一組自家貓咪洗澡前後的照片，差異之大讓許多人驚呼，以為根本是不同的貓了。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「roy201108」最近在網路上分享一系列的寵物貓照片，第一、二張是貓咪全身淋濕，飼主幫他擦乾的畫面。roy201108表示，這是每個月一次幫貓咪清洗的時間。

然而第三張圖，貓咪已經完全擦乾之後，身上長毛完全回復，整個比原先淋濕的樣子大上了一圈。原來這隻貓的品種，是毛髮較長的「布偶貓」，雖然差一點才要滿周歲而已，但已經有著一身澎鬆的毛，因此在沾水前後的差別相當巨大。

擦乾後的布偶貓毛非常澎鬆，彷彿像是另一隻不同的貓。圖擷取自twitter
擦乾後的布偶貓毛非常澎鬆，彷彿像是另一隻不同的貓。圖擷取自twitter

網友則紛紛表示「看起來超級柔軟的」、「這真的是同一隻貓嗎」、「第三張照片嚇到我了」、「擦乾後樣子真的很驚人」、「居然一個月洗一次嗎」、「瞬間大變身」、「本來還以為是個可愛的小玩偶，沒想到來個大爆炸」、「這真的太毛茸茸了」、「像羽毛被一樣澎鬆」、「咦？這是同一隻貓嗎」。

貓咪 日本

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