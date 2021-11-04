賞鳥人別錯過！新竹市金城湖6日辦「野鳥趴」

秋天是踏青賞鳥好季節，金城湖更是新竹市賞鳥重點區域，新竹市政府今天指出，6日將在金城湖舉辦「2021秋水鳥季」，現場設置鳥類觀察站、生態濕地導覽、生態闖關遊戲站等，現場可先欣賞包含東方環頸鴴、黑腹濱鷸、三趾濱鷸、高蹺鴴、大小白鷺、青足鷸、小水鴨等候鳥，市長林智堅歡迎大家來欣賞千鳥飛舞的壯觀遷徙秀。

香山濕地是北台灣最大的濱海濕地，生態資源豐富，且位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中間位置，成為候鳥遷徙的重要中繼補給站，是賞鳥觀蟹的好地方，也是國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環。

新竹鳥會會長陳萬方說，尤其金城湖是新竹市賞鳥重點區域，尤其近年數量穩定的高蹺鴴，已成為新竹市的迎賓鳥，是各地愛鳥人士「追星」對象，每年春秋兩季都可在此看到難得一見的候鳥過境。高蹺鴴擁有淡紅色的長腳，行進姿態如模特兒般優雅。

竹市府產發處指出，新竹市今年記錄到77種鳥類，近日有白眉鵐、花雀、花嘴鴨、小水鴨、黃小鷺等冬候鳥現蹤，客雅溪口則出現上百隻黑腹濱鷸、三趾鷸及東方環頸鴴成群飛舞，本周末冷空氣南下，可望帶來赤頸鴨、琵嘴鴨等，是最適合賞水鴨時節。

陳萬方說，2021年秋水鳥季當天將邀請新竹市野鳥學會資深鳥友，帶領民眾現場賞鳥並解說生態，活動時間為早上8點至下午3點，金城湖設置鳥類觀察站、野鳥救傷解說站、螃蟹主題站、植物解說站、生態闖關遊戲站、濕地生態保育宣導站。