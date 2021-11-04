影／好奇小貓當乘客 好心烏龜化身「計程車」載他逛大街

若是在家中飼養兩種不一樣的寵物，那麼他們彼此之間的互動，經常也頗令人玩味。最近有位日本網友，就在家裡飼養了一隻貓咪和一隻烏龜，結果竟然發生令他意想不到的事情。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「nyanko_kame78」最近分享一段影片，畫面中可以看到一隻小貓咪，騎在一隻烏龜的背上，模樣十分可愛。兩隻小動物就這麼爬了一段路後，小貓才從烏龜身上下來。

nyanko_kame78表示，烏龜是她飼養了三年的寵物，小貓則是領養的流浪貓。從這次的互動中，感覺小貓絲毫沒有對烏龜有未知動物怕生感，烏龜的性格也非常溫和，重500克的小貓騎在背上似乎也不介意。

網友們則紛紛表示「烏龜好可愛喔」、「不知道小貓對烏龜，烏龜對小貓都是怎麼想的」、「唉呀好可愛的客人，是烏龜計程車呢」、「這烏龜太帥了」、「太可愛了讓我忍不住追蹤」、「被治癒了」、「小貓好像有一段時間好奇心會比警戒心強烈」、「根本是『盾之勇者』」、「溫柔的烏龜跟天真的小貓」。