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寒冬買毛毛床給貓咪保暖 小兄妹不賞臉直鑽旁邊1元購物袋

聯合新聞網 / 綜合報導
愛鑽塑膠袋的ぼぼ（左）和むむ。圖取自推特
愛鑽塑膠袋的ぼぼ（左）和むむ。圖取自推特

日本一名飼主到宜得利給家裡的幼貓買了個床，但牠們完全不賞光，捨棄舒服的床不睡，反而爭先恐後地鑽進裝床的大塑膠購物袋。這張照片引起許多飼主共鳴，紛紛留言「我家的貓也這樣！」。

ぼぼ比起床更喜歡塑膠袋。圖取自推特
ぼぼ比起床更喜歡塑膠袋。圖取自推特

這隻愛鑽袋子的ぼぼ是8個月大的蘇格蘭摺耳貓，ぼぼ的妹妹「むむ」也只對塑膠袋有興趣。飼主表示天冷了，想買個毛茸茸的床給小貓們溫暖地窩在一起，沒想到一把床拿出來，貓咪就直奔塑膠袋。主人還刻意把床的蓋子掀起引誘牠們進去，但兩隻貓試探了下還是不賞臉。

這景象似乎也反應了許多飼主的心聲，紛紛留言：「我家的貓也這樣！而且也是在宜得利買的」、「只花1元（購物袋）就能滿足，超划算」、「不會讀空氣的貓咪」、「收納性良好」。

飼主說，這似乎是貓的天性，比起物品的本體，更喜歡鑽進裝物品的容器，家裡的兩隻貓咪平常也很喜歡跑進紙箱和各種袋子，可能覺得裡面會有獵物吧。

貓咪 塑膠袋 日本 寵物

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