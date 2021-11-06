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養貓養狗要思考的問題，你都想過了嗎？

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
寵物認養討論多、貓狗趣味行為惹人笑。 圖片來源/unsplash
寵物認養討論多、貓狗趣味行為惹人笑。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「貓狗」話題的網路聲量表現，帶您了解受到網友熱議的話題關注焦點，以及飼主網友的四大關注面向。

寵物話題始終是人們最感興趣的話題之一，每每提到自家寵物，大家總有許多趣事可以分享。在焦躁的日常生活中，毛小孩總能撫慰人們受傷的心。

寵物認養討論多、貓狗趣味行為惹人笑

從網友的討論熱詞中，可發現「領養」、「走失」等與「收養協尋」有關的熱詞頻繁出現，也常見網友於討論區請益領養流浪貓狗的文章，如有欲領養貓的網友提到「收養前需要確認家中環境，還要簽切結書」等。加上近年大多呼籲「以領養代替購買」，因此從「認養」、「收容所」等詞彙中，也可發現流浪貓狗的收容方式也受到討論。

貓狗毛孩網路熱門關注焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
貓狗毛孩網路熱門關注焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，養育貓狗也需注意寵物的健康照護與醫療問題，如從「結紮」、「晶片」、注射「疫苗」以防疾病感染等熱詞中，也可見網友對於自家貓狗寵物該不該結紮、施打疫苗與定期檢查等「醫療相關」話題。

網路上也常見貓狗與飼主的「生活趣事」，如有網友提到「我家貓不親人，怎麼跟牠變朋友？」等趣味煩惱，還有網友對於寵物的「挑食」、「睡姿」等行為感到好氣又好笑。

毛孩照護不簡單，吃喝玩耍有學問

觀察飼主網友熱議的四大關注面向，可發現在「寵物用品」及「飲食攝取」面向有較多的討論，可看出網友首要關注養育毛孩的基本所需。除了購入能消耗毛孩體力的玩具，也常見網友請益、比較寵物用品間的差異，如有網友表示「貓砂要挑容易清理而沒有揚塵、除臭力佳的」、「便盆深度要夠」等。

貓狗飼主4大關注面向網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
貓狗飼主4大關注面向網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而在寵物的「飲食攝取」中，又可見網友請益「我家的貓很挑食，有沒有推薦味道不重的罐頭？」、「寵物吃生食好，還是飼料好？」等問題，不少網友以過來人的經驗回應「吃得健康就好」、「食物要適口性佳、成分天然」等。

對於寵物的「醫療照護」，飼主網友也不馬虎，普遍可見網友表示既然要飼養，就該好好照顧牠們的健康，如帶寵物施打疫苗、結紮等，但也有網友提到「帶寵物看醫生好貴」、「沒想到醫療負擔這麼大」等。

對於毛小孩，你了解多少呢？如果說養寵物可以增添日常生活的小確幸，但也須考慮到自己是否已做好精神、時間與金錢的準備，願意花十幾年的時間伴牠度過一生。

觀看原文→ https://bit.ly/3nPu9mJ

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

寵物 疫苗

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