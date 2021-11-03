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【動物冷知識】喝！看我這麼大！動物界標準威嚇姿勢有夠萌

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

今天我們來看動物們的威嚇行為！




大猩猩搥胸時手不是握拳，而是呈現杯狀，才能強化拍打所發出的聲響。據研究，大猩猩捶胸聲的穿透力出人意料，甚至在一公里外都可聽見。

此外，身體較壯碩的公猩猩生殖能力較強，母猩猩也能藉由聆聽公猩猩拍打胸部的音頻來擇偶。




他們在威嚇時，也會展露出鋒利的前爪進行自衛。




小食蟻獸在不同分佈地區的個體差異大，如在南美洲東南部的亞種看起來像反穿了一件黑色背心。而其餘部分則呈現出亞麻色、黃褐色已至褐色；位於巴西北部至委內瑞拉及安第斯西部的種群則全身披沉實亞麻色、褐色甚至黑色，背心痕跡不明顯。


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