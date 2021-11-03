快訊

一億國民的內戰總動員：衣索比亞「首都圍城戰」殺戮待命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女摸寵物後沒洗手揉眼 就醫發現6根睫毛有20多隻蟎蟲

香港01 / 撰文：朱加樟
武漢當地醫院接診的睫毛上長蟎蟲的患者明顯增多，較3年前多兩成左右。（《極目新聞》）
武漢當地醫院接診的睫毛上長蟎蟲的患者明顯增多，較3年前多兩成左右。（《極目新聞》）

據陸媒《極目新聞》2日報導，中國大陸武漢當地醫院接診的睫毛上長蟎蟲的患者明顯增多，較3年前多兩成左右。

其中不少個案與摸寵物後不洗手有關，最嚴重的患者僅6根眼睫毛上就有20多隻蟎蟲，醫生形容「大蟎蟲帶著小蟎蟲，在眼睫毛上安了家」。

報道指，一名25歲的馮姓女子在半年前從朋友家裡抱回一隻小狗回家養，每天都會跟小狗親近一下。然而，最近2個月來她時常覺得雙眼發紅、乾澀、發癢，總想用手去揉一揉。

馮女紅腫乾澀的情況愈來愈厲害，於是趕緊到武漢市第一醫院眼科就醫。通過電子顯微鏡下觀察，可見馮女的眼睫毛上附有活體蟎蟲，最多的一根睫毛上有4隻蟎蟲在活動。該院眼科主任蕭澤鋒醫生診斷，正是由於這些蟎蟲長時間寄生在馮女的睫毛根部的毛囊和皮脂腺中，使得瞼板腺脂質分泌受到影響，誘發乾眼症，因此她才出現眼部乾澀、發癢的情況。

馮女表示，平時7到10天才為小狗洗一次澡，有時候摸完狗後也沒及時洗手，而且小狗也經常躺沙發上睡覺。蕭澤鋒表示，寵物的皮屑、毛髮都容易藏著蟎蟲，馮女應該是在摸完寵物後未及時洗手，又摸了眼睛，於是造成眼部蟎蟲感染。

武漢市中醫醫院眼科主治醫師常春麗也表示，她經常接診到因摸了寵物後不愛洗手，眼睫毛上查出蟎蟲的患者。她表示，最嚴重的一名患者自述眼睛癢得晚上連覺都睡不著，滴了眼藥水、敷了眼貼等都沒用，無奈才到醫院檢查。顯微鏡下看到，她的6根眼睫毛上有20多隻蟎蟲，「大蟎蟲帶著小蟎蟲，在眼睫毛上安了家」。

延伸閱讀：

長期忽視乾眼嚴重可致失明！專家教你自我篩檢乾眼指數

用網紅洗眼液點知愈洗愈乾？　醫生：無異是死水浸泡｜醫聊健康

文章授權轉載自《香港01》

寵物

延伸閱讀

哭求低調！國旅券「隱藏用法」曝 鄉民實測驚：沒說不知道

日媒破解雞蛋迷思：深色蛋黃只是節目效果 沒有比較營養

肇事車主裝窮「艱苦人要互相體諒」只願賠兩萬 網友氣：告下去就對了

高雄夜市文化滅亡？ 網友分析原因：消費跟店面一樣貴了

相關新聞

影／車遊非洲乘客開窗一動作觸怒公獅 網怒：腦子有洞嗎？

國外2名觀光客日前乘車漫遊非洲肯亞塞倫蓋提（Serengeti）大草原。車子停在一頭公獅子旁邊後，其中1名遊客竟伸手探出車窗，試圖撫摸公獅子

女摸寵物後沒洗手揉眼 就醫發現6根睫毛有20多隻蟎蟲

中國大陸武漢當地醫院接診的睫毛上長蟎蟲的患者明顯增多，較3年前多兩成左右。其中不少個案與摸寵物後不洗手有關，最嚴重的患者僅6根眼睫毛上就有20多隻蟎蟲，醫生形容「大蟎蟲帶著小蟎蟲，在眼睫毛上安了家」。

石虎「虎力勇」白天躲暗處 遊客難過抱怨看不到

台北市立動物園石虎三胎胞的二哥，在今年9月26日搬遷至台灣動物區展開獨立生活，動物園透過Facebook粉絲專頁投票，正...

寵物知識+／狗狗也會「怕生」！散步時不和同類交流怎麼辦？

帶狗狗出去散步有時會遇到其他家養的狗，這是一個和同類社交的機會，但就跟部分人會怕生一樣，有些狗狗也會不願和陌生狗交流，這是個性使然還是後天養成所致？

剛鋪好水泥就被小狗狂奔「留腳印」工人看傻眼超崩潰

一名住在泰國曼谷的男子僱工人幫祖母家的陽台鋪水泥，雖然在施工前將所有養的狗關進屋內，其中一隻小狗「Chak」卻偷跑出來，在剛鋪好未乾的水泥上來回跑動，留下一排又一排腳印，讓工人相當崩潰。

宣示明年以前把綠鬣蜥全清除 民進黨立委：有信心嗎？

外來種綠鬣蜥破壞國內農作物情形日益嚴重，民進黨立委周春米今在立院質詢時要求農委會積極解決。農委會主委陳吉仲表示，確實國內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。