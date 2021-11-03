女摸寵物後沒洗手揉眼 就醫發現6根睫毛有20多隻蟎蟲

據陸媒《極目新聞》2日報導，中國大陸武漢當地醫院接診的睫毛上長蟎蟲的患者明顯增多，較3年前多兩成左右。

其中不少個案與摸寵物後不洗手有關，最嚴重的患者僅6根眼睫毛上就有20多隻蟎蟲，醫生形容「大蟎蟲帶著小蟎蟲，在眼睫毛上安了家」。

報道指，一名25歲的馮姓女子在半年前從朋友家裡抱回一隻小狗回家養，每天都會跟小狗親近一下。然而，最近2個月來她時常覺得雙眼發紅、乾澀、發癢，總想用手去揉一揉。

馮女紅腫乾澀的情況愈來愈厲害，於是趕緊到武漢市第一醫院眼科就醫。通過電子顯微鏡下觀察，可見馮女的眼睫毛上附有活體蟎蟲，最多的一根睫毛上有4隻蟎蟲在活動。該院眼科主任蕭澤鋒醫生診斷，正是由於這些蟎蟲長時間寄生在馮女的睫毛根部的毛囊和皮脂腺中，使得瞼板腺脂質分泌受到影響，誘發乾眼症，因此她才出現眼部乾澀、發癢的情況。

馮女表示，平時7到10天才為小狗洗一次澡，有時候摸完狗後也沒及時洗手，而且小狗也經常躺沙發上睡覺。蕭澤鋒表示，寵物的皮屑、毛髮都容易藏著蟎蟲，馮女應該是在摸完寵物後未及時洗手，又摸了眼睛，於是造成眼部蟎蟲感染。

武漢市中醫醫院眼科主治醫師常春麗也表示，她經常接診到因摸了寵物後不愛洗手，眼睫毛上查出蟎蟲的患者。她表示，最嚴重的一名患者自述眼睛癢得晚上連覺都睡不著，滴了眼藥水、敷了眼貼等都沒用，無奈才到醫院檢查。顯微鏡下看到，她的6根眼睫毛上有20多隻蟎蟲，「大蟎蟲帶著小蟎蟲，在眼睫毛上安了家」。

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文章授權轉載自《香港01》