寵物知識+／狗狗也會「怕生」！散步時不和同類交流怎麼辦？

帶狗狗出去散步有時會遇到其他家養的狗，這是一個和同類社交的機會，但就跟部分人會怕生一樣，有些狗狗也會不願和陌生狗交流，這是個性使然還是後天養成所致？

獸醫解釋，狗狗怕生可能有以下三種情形：

‧不愛和其他狗扯上關係 ‧神經質性格 ‧比起同類更喜歡人類

雖然狗狗怕生跟原本個性有關，但主要原因還是太少出去散步。幼犬接種完疫苗後為社會化的關鍵時期，如果沒機會接觸同類，就無法學習到和其他狗相處和社交的方式，自然變得怕生；如果常常帶出門，讓牠有大量接觸同類的經驗，就較容易和其他狗狗當朋友。

獸醫表示，雖然狗狗和同類友好是好事，但如果和飼主和家族成員一起幸福生活，也未必非得結交狗朋友。結交同類是在自然而然的情況下形成的，在散步途中遇到合拍的同類，自然會變成朋友。

除了狗狗本身，獸醫提醒也得要確認對方主人的意向，飼主百百種，如果對方顯露出不情願或逃避的感覺，就不要勉強。能夠和同品種同體型的狗交流是最好的，飼主間的意識和想法可能較相近，也能降低衝突。