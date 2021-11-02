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彰化近海白海豚目擊率最高 單一個體連6年現蹤

中央社 / 高雄2日電

海洋保育署公布最新白海豚目擊資訊，截至今年10月目擊率最高區域是彰化近海，不僅可看到個體資料庫中的29隻個體，其中編號OCA027個體更已連6年有目擊紀錄。

海洋委員會海洋保育署在臉書發布貼文指出，截至今年初至10月，白海豚目擊率最高區域是在彰化近海。不僅可看到海保署個體資料庫中的29隻個體，還見到體型更嬌小，體色為深灰色的幼豚。

海保署表示，這些小朋友身旁還有幾隻處於青年與少年階段的哥哥姊姊們一同共游，其中有一隻編號為OCA027的個體從2016年開始到今年7月都有目擊紀錄，且牠出現時也都會與另一隻編號為OCA029的成年個體共游，今年度很幸運再次見到牠們在這片海域悠游。

海保署表示，希望牠們能夠在台灣西部近海自由自在生活，也期許這些小朋友都能如OCA027個體平安長大，與親朋好友共度海豚生，期待與牠們再次相遇。

依據海保署資料，印太洋駝海豚（Sousa chinensis）為鯨目、齒鯨亞目、海豚科、駝海豚屬的一種，俗稱中華白海豚，其特徵為背鰭基部有隆起現象，常用以作為辨識個體依據。主要分布於印度洋及西太平洋的亞熱帶與熱帶地區。

白海豚可依個體體型大小、顏色、缺刻及斑點多寡等特徵，作為年齡判定依據，牠們的年齡階層劃分6個時期，分別為嬰年時期、幼年時期、少年時期、青年時期、壯年時期及老年時期。

海豚

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