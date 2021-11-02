剛鋪好水泥就被小狗狂奔「留腳印」工人看傻眼超崩潰

一名住在泰國曼谷的男子僱工人幫祖母家的陽台鋪水泥，雖然在施工前將所有養的狗關進屋內，其中一隻小狗「Chak」卻偷跑出來，在剛鋪好未乾的水泥上來回跑動，留下一排又一排腳印，讓工人相當崩潰。

這支影片攝於10月，為了防止水泥遭破壞，工人上前驅趕Chak，試圖讓牠回到屋裡。但調皮的Chak不肯罷休，工人正準備修復腳印處，牠又從房子另一端再度踏過水泥，留下的腳印愈來愈多。

這次工人拿出一根管子，想要嚇阻Chak，另一名同事也出面幫忙，但爆走的Chak變本加厲，瘋狂地在所有未乾的水泥上奔跑，留下的腳印都繞成一圈了，七分鐘的影片裡，Chak在水泥上奔跑多達6次，無奈的工人看傻眼，也只能用袖子擦擦汗繼續認命工作。

飼主表示，他已經把所有寵物都關起來了，卻不知道Chak偷跑出來，使得鋪水泥變得更艱難。他笑稱很佩服工人們在搗蛋狗狗的干擾下還想試圖完成工作。