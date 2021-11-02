宣示明年以前把綠鬣蜥全清除 民進黨立委：有信心嗎？

外來種綠鬣蜥破壞國內農作物情形日益嚴重，民進黨立委周春米今在立院質詢時要求農委會積極解決。農委會主委陳吉仲表示，確實國內嘉義到屏東綠鬣蜥問題嚴重，希望「明年以前把綠鬣蜥全部清除」。周追問「有信心嗎？」陳卻語塞。

周春米表示，農委會2001年開放合法進口綠鬣蜥，但到2015年才禁止進口、2020年公告為有害生態環境的外來種生物，但像屏東萬丹的紅豆田幼苗至今仍被綠鬣蜥破壞的很嚴重。

周春米說，全國去年抓到1萬4536隻綠鬣蜥，其中屏東就有8420隻，萬丹就占3000多隻，質疑政府發放獎金補捉，反而鼓勵不肖人士繁殖綠鬣蜥換獎金，造成更多生態浩劫。

陳吉仲回應，農委會已經公告綠鬣蜥等8000多種外來種物種都不得進口，綠鬣蜥沒有報備登記也不得飼養，還全面清除綠鬣蜥，去年至今已抓了超過3萬5000隻，現在還組綠鬣蜥達人，屏東縣政府抓最多，屏科大也會號召學生共同處理。

陳吉仲坦言，用獎金鼓勵補捉綠鬣蜥的方式，確實有可能反鼓勵繁殖換獎金，但獎金鼓勵機制，對某些縣市還是有些幫助。