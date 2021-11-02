快訊

世新中文系擬改名救招生 引發師生反彈暫緩

影／新北警方攔截圍捕亮槍汽車 赫見王金平坐在車內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宣示明年以前把綠鬣蜥全清除 民進黨立委：有信心嗎？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
外來種綠鬣蜥破壞國內農作物情形日益嚴重，民進黨立委周春米今在立院質詢時要求農委會積極解決。農委會主委陳吉仲表示，確實國內嘉義到屏東綠鬣蜥問題嚴重，希望「明年以前把綠鬣蜥全部清除」。周追問「有信心嗎？」陳卻語塞。記者周志豪／攝影
外來種綠鬣蜥破壞國內農作物情形日益嚴重，民進黨立委周春米今在立院質詢時要求農委會積極解決。農委會主委陳吉仲表示，確實國內嘉義到屏東綠鬣蜥問題嚴重，希望「明年以前把綠鬣蜥全部清除」。周追問「有信心嗎？」陳卻語塞。記者周志豪／攝影

外來種綠鬣蜥破壞國內農作物情形日益嚴重，民進黨立委周春米今在立院質詢時要求農委會積極解決。農委會主委陳吉仲表示，確實國內嘉義到屏東綠鬣蜥問題嚴重，希望「明年以前把綠鬣蜥全部清除」。周追問「有信心嗎？」陳卻語塞。

周春米表示，農委會2001年開放合法進口綠鬣蜥，但到2015年才禁止進口、2020年公告為有害生態環境的外來種生物，但像屏東萬丹的紅豆田幼苗至今仍被綠鬣蜥破壞的很嚴重。

周春米說，全國去年抓到1萬4536隻綠鬣蜥，其中屏東就有8420隻，萬丹就占3000多隻，質疑政府發放獎金補捉，反而鼓勵不肖人士繁殖綠鬣蜥換獎金，造成更多生態浩劫。

陳吉仲回應，農委會已經公告綠鬣蜥等8000多種外來種物種都不得進口，綠鬣蜥沒有報備登記也不得飼養，還全面清除綠鬣蜥，去年至今已抓了超過3萬5000隻，現在還組綠鬣蜥達人，屏東縣政府抓最多，屏科大也會號召學生共同處理。

陳吉仲坦言，用獎金鼓勵補捉綠鬣蜥的方式，確實有可能反鼓勵繁殖換獎金，但獎金鼓勵機制，對某些縣市還是有些幫助。

綠鬣蜥 屏東縣政府 農委會

延伸閱讀

WTO明審查陸禁我釋迦案　蘇貞昌：中國違反國貿規範

林岱樺批農藥減半成效差 要陳吉仲「不要美化數據」

反萊豬公投反方辯論 陳吉仲：開放對我產業有正面影響

藻礁議題陳亭妃點出民進黨兩大神主牌 陳吉仲：藻礁外推達雙贏

相關新聞

剛鋪好水泥就被小狗狂奔「留腳印」工人看傻眼超崩潰

一名住在泰國曼谷的男子僱工人幫祖母家的陽台鋪水泥，雖然在施工前將所有養的狗關進屋內，其中一隻小狗「Chak」卻偷跑出來，在剛鋪好未乾的水泥上來回跑動，留下一排又一排腳印，讓工人相當崩潰。

輪椅男帶愛犬遇成群流浪狗襲擊 「捨命飛撲」用肉身保護牠

遇到成群具攻擊性的流浪狗是很可怕的事！一名坐輪椅的男子遛寵物狗時遇上三隻流浪狗襲擊，雖然行動不便，他即使摔出輪椅、仆倒在地也要保護愛犬，所幸最後人狗都沒受傷。

柴犬奶奶泡澡「滿臉幸福」 飼主曝讓狗狗喜歡洗澡的訣竅

很多狗狗討厭碰到水，每逢要幫牠洗澡都要各種安撫，簡直是苦差事。卻有一隻高齡的白柴犬超喜歡泡澡，浸在浴缸裡的模樣看起來相當幸福，泡澡照片上傳到社群網站引起討論。

宣示明年以前把綠鬣蜥全清除 民進黨立委：有信心嗎？

外來種綠鬣蜥破壞國內農作物情形日益嚴重，民進黨立委周春米今在立院質詢時要求農委會積極解決。農委會主委陳吉仲表示，確實國內...

影／「全自動舔舔機」一伸手就跳出貓咪 網友瘋求：我也要一台！

飼養貓狗的人都體驗過，這些喵星人毛小孩的行為舉止常常很特別，令人生活中充滿著驚喜。最近一位日本網友，就意外發現他家的貓咪加上紙箱，居然融合成了一個意想不到的東西。

台灣招潮蟹 回歸香山濕地

新竹市政府長期清除香山濕地紅樹林，昨天公布清大調查生態結果，指標性底棲生物台灣招潮蟹2006年1.3萬隻，今年超過43萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。