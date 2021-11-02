快訊

作家陳柔縉之死的反思：國定交通安全月的崩毀？

任務曝光！張忠謀五度參與APEC 蔡英文盼爭取會員國挺台加入CPTPP

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輪椅男帶愛犬遇成群流浪狗襲擊 「捨命飛撲」用肉身保護牠

聯合新聞網 / 綜合報導
身障男子和寵物巴哥遇到流浪狗襲擊。圖取自dailymail
身障男子和寵物巴哥遇到流浪狗襲擊。圖取自dailymail

遇到成群具攻擊性的流浪狗是很可怕的事！一名坐輪椅的男子遛寵物狗時遇上三隻流浪狗襲擊，雖然行動不便，他即使摔出輪椅、仆倒在地也要保護愛犬，所幸最後人狗都沒受傷。

俄羅斯30歲身障人士利瓦諾夫（Aleksander Livanov）9月帶寵物狗巴哥Buckie上街，遭到三隻大型流浪狗追逐襲擊。利瓦諾夫轉動輪椅試圖驅趕，其中一隻流浪狗咬住了Buckie的尾巴，護犬心切的他情急之下捨身飛撲想救愛犬，輪椅翻覆使他整個人倒地，還是死命地抓住Buckie，經過一番搏鬥後流浪狗終於自己退散。

利瓦諾夫受訪時表示，他們是突然遭到流浪狗攻擊，當下沒有其他選擇，唯一念頭就是「撲向前」把愛犬拉回並用身體護住牠。幸好最後利瓦諾夫和Buckie都沒受傷，隨後也有好心路人幫助利瓦諾夫坐回輪椅上。

利瓦諾夫的妻子把遇襲的監視器影片PO上網，希望當地政府能正視流浪狗攻擊的事件，現在有關當局正在研擬捕捉流浪狗到收容所的措施。

利瓦諾夫和Buckie。圖取自dailymail
利瓦諾夫和Buckie。圖取自dailymail

流浪狗 寵物 俄羅斯 身障

延伸閱讀

影／14歲少女推坐輪椅哥哥組隊參加越野賽 背後原因有洋蔥

女坐輪椅搭台南公車拋飛摔路上 司機遭爆已有2前例

疑流浪狗闖鐵軌與自強號擦撞 列車停駛台鐵緊急搶修

基隆復育公園山羌死狀悽慘只剩下頭 疑遭流浪狗攻擊

相關新聞

輪椅男帶愛犬遇成群流浪狗襲擊 「捨命飛撲」用肉身保護牠

遇到成群具攻擊性的流浪狗是很可怕的事！一名坐輪椅的男子遛寵物狗時遇上三隻流浪狗襲擊，雖然行動不便，他即使摔出輪椅、仆倒在地也要保護愛犬，所幸最後人狗都沒受傷。

柴犬奶奶泡澡「滿臉幸福」 飼主曝讓狗狗喜歡洗澡的訣竅

很多狗狗討厭碰到水，每逢要幫牠洗澡都要各種安撫，簡直是苦差事。卻有一隻高齡的白柴犬超喜歡泡澡，浸在浴缸裡的模樣看起來相當幸福，泡澡照片上傳到社群網站引起討論。

宣示明年以前把陸鬣蜥全清除 民進黨立委：有信心嗎？

外來種綠鬣蜥破壞國內農作物情形日益嚴重，民進黨立委周春米今在立院質詢時要求農委會積極解決。農委會主委陳吉仲表示，確實國內...

影／「全自動舔舔機」一伸手就跳出貓咪 網友瘋求：我也要一台！

飼養貓狗的人都體驗過，這些喵星人毛小孩的行為舉止常常很特別，令人生活中充滿著驚喜。最近一位日本網友，就意外發現他家的貓咪加上紙箱，居然融合成了一個意想不到的東西。

台灣招潮蟹 回歸香山濕地

新竹市政府長期清除香山濕地紅樹林，昨天公布清大調查生態結果，指標性底棲生物台灣招潮蟹2006年1.3萬隻，今年超過43萬...

新加坡馬來貘跨海找真愛 北市安排鮮肉「貘樹」配對

台北市立動物園透過參與歐洲瀕危物種保育計畫(EEP)，與從新加坡動物園借殖一隻雌性馬來貘「Putri」。動物園表示，「P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。