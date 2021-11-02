輪椅男帶愛犬遇成群流浪狗襲擊 「捨命飛撲」用肉身保護牠

遇到成群具攻擊性的流浪狗是很可怕的事！一名坐輪椅的男子遛寵物狗時遇上三隻流浪狗襲擊，雖然行動不便，他即使摔出輪椅、仆倒在地也要保護愛犬，所幸最後人狗都沒受傷。

俄羅斯30歲身障人士利瓦諾夫（Aleksander Livanov）9月帶寵物狗巴哥Buckie上街，遭到三隻大型流浪狗追逐襲擊。利瓦諾夫轉動輪椅試圖驅趕，其中一隻流浪狗咬住了Buckie的尾巴，護犬心切的他情急之下捨身飛撲想救愛犬，輪椅翻覆使他整個人倒地，還是死命地抓住Buckie，經過一番搏鬥後流浪狗終於自己退散。

利瓦諾夫受訪時表示，他們是突然遭到流浪狗攻擊，當下沒有其他選擇，唯一念頭就是「撲向前」把愛犬拉回並用身體護住牠。幸好最後利瓦諾夫和Buckie都沒受傷，隨後也有好心路人幫助利瓦諾夫坐回輪椅上。

利瓦諾夫的妻子把遇襲的監視器影片PO上網，希望當地政府能正視流浪狗攻擊的事件，現在有關當局正在研擬捕捉流浪狗到收容所的措施。