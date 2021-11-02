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柴犬奶奶泡澡「滿臉幸福」 飼主曝讓狗狗喜歡洗澡的訣竅

聯合新聞網 / 綜合報導
泡在浴缸很幸福的柴犬。圖取自推特。
泡在浴缸很幸福的柴犬。圖取自推特。

很多狗狗討厭碰到水，每逢要幫牠洗澡都要各種安撫，簡直是苦差事。卻有一隻高齡的白柴犬超喜歡泡澡，浸在浴缸裡的模樣看起來相當幸福，泡澡照片上傳到社群網站引起討論。

日本一名飼主養了隻12歲的母柴犬「小愛」（あい），相當人類約60多歲，雖然年紀大還是很有精神，個性溫和又貪吃，喜歡和媽媽和爺爺撒嬌。

小愛有一項特別的嗜好--喜歡泡澡，進入浴缸泡澡的小愛瞇起雙眼，露出相當幸福的表情，飼主將照片PO到推特，引起大批網友點讚分享。

洗完澡穿上浴袍的小愛。圖取自推特。
洗完澡穿上浴袍的小愛。圖取自推特。

飼主表示，以前媽媽嫌幫狗狗洗澡麻煩，乾脆直接把牠浸在浴缸裡，因此養成小愛習慣泡澡。他分享讓狗狗習慣泡澡的訣竅，首先用淋浴讓牠習慣接觸水，然後把熱水設定在38度，再讓狗狗慢慢地進入。

雖然泡澡對小愛來說沒問題，但洗完的吹乾就是大工程了，用熱風吹會讓牠感覺癢而逃走，只能用冷風長時間吹乾。首先從臀部開始，往上吹到頭部和臉部，最近會給牠穿狗用的浴袍，也比較不會逃跑了。

柴犬 寵物

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