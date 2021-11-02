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影／「全自動舔舔機」一伸手就跳出貓咪 網友瘋求：我也要一台！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友的貓躲在紙箱內，只要他一伸手就會跑出來舔。圖擷取自twitter
網友的貓躲在紙箱內，只要他一伸手就會跑出來舔。圖擷取自twitter

飼養貓狗的人都體驗過，這些喵星人毛小孩的行為舉止常常很特別，令人生活中充滿著驚喜。最近一位日本網友，就意外發現他家的貓咪加上紙箱，居然融合成了一個意想不到的東西。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「yacopu」最近分享一段影片。畫面中，他的手稍微伸向了一個看似平常的麥茶紙箱，不過就在瞬間，裡頭突然跳出一隻貓咪，抓住他的手就是一陣猛舔，大約過了近10秒才縮回箱子內。

Yacopu表示，這隻愛貓今年兩歲，平常雖然很安靜，卻有愛舔東西的習慣。推測舔食對他而言，可能是一種溝通的手段。所以他才會利用加蓋的紙箱，弄成這個「全自動舔舔機」，替生活消除煩悶。

網友們則紛紛表示「跳出來時嚇了我一大跳」、「舔完最後沒事一樣回去的樣子好棒」、「嚇一跳貓箱」、「本來還以為是存錢筒」、「太可愛了！我家的應該會變全自動咬咬機」、「超想要一台」、「舔指甲的樣子好溫柔」、「可以租我一台嗎」、「我家也想要一台，那麼在哪裡才買的到呢」。

日本 貓咪

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