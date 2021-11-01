11月1日是「犬之日」千人票選最受歡迎犬種不意外是牠

11月1日是日本的「犬之日」，由來是把英文的111擬聲成狗叫聲「汪汪汪」，由社團法人寵糧協會制定。在犬之日這天公布了犬種人氣投票，共募集近3000票，選出最受歡迎的狗狗品種。

玩具貴賓。本報資料照

No.3 貴賓狗（含玩具貴賓、迷你貴賓）

貴賓獲得129票得到第三名，尤其是玩具貴賓人氣最高。玩具貴賓像是燙過的捲毛覆蓋身體，彷彿絨毛玩具一般深受喜愛。

臘腸狗。記者曾健祐／攝影

No.2 臘腸狗（含迷你臘腸）

第二名是獲得243票的臘腸狗，昔日作為獵犬使用，活潑好動的性格令人喜愛。其中迷你臘腸最受歡迎，另外還有標準型和兔子型兩種體型。

柴犬。圖取自推特

獲得1064壓倒性票數的柴犬榮登第一，柴犬是日本代表性的犬種，具有高忠誠度，但是自尊心強，希望和飼主維持平等的關係。尾巴捲起是特徵，擁有獵犬般的性格，相當活潑、喜歡散步。

其他票選的4～10名分別為柯基、博美、西施、吉娃娃、蝴蝶犬、米格魯、喜樂蒂牧羊犬，更多名次請見完整榜單。