雌馬來貘Putri抵台配對 北市動物園盼有好消息

台北市動物園今天指出，園方從新加坡動物園借殖1隻雌性馬來貘Putri，希望能與園內雄性個體「貘樹」配對，再多添馬來貘寶寶。

台北市立動物園發布新聞稿表示，為永續馬來貘域外安全族群、同時保存其遺傳多樣性，園方透過參與歐洲瀕危物種保育計畫（EEP），10月27日從新加坡動物園借殖1隻雌性馬來貘Putri，希望Putri能與園內繁殖的雄性個體「貘樹」成功配對，再多添幾隻馬來貘寶寶。

動物園指出，今年8歲又5個月大的Putri，10月27日下午搭乘華航班機降落在桃園國際機場，當天晚間7時許平安抵達動物園，展開為期30天的檢疫。

動物園表示，Putri個性溫和且十分親人，負責接機的獸醫師透露，運送過程中Putri很淡定，走出運輸籠進入隔離舍後，便開始從容地享用晚餐，Putri與保育員的第一次接觸也很友善，願意讓保育員觸摸做親近訓練。

Putri檢疫期滿後，將入住保育研究中心，在熟悉環境及保育員後，照養團隊計畫將引薦在動物園內出生的小鮮肉「貘樹」，期待雙方擦出愛的火花，成功繁衍下一代。