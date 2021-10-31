海岸山脈台灣黑熊現蹤？花蓮林管處：最高規格警戒

花蓮縣富里鄉豐南疑發現台灣黑熊，鄉民議論紛紛，有居民指早已聽說原住民在山上曾見過熊；花蓮林管處在當地田區裝設紅外線攝影機，盼有更具體佐證，目前則以最高規格警戒。

富里鄉陳姓農友本月25日一如往常到田區巡田，竟在山谷中的一塊田地裡發現一隻疑似台灣黑熊的身影，牠正在啃食稻穗。陳姓農友用手機拍下畫面，向富里鄉農會及林務局花蓮林區管理處通報。

記者實地走訪田區，位在海岸山脈深山裡，一般民眾確實不容易到達。陳姓農友說，此片山區開墾共數十公頃，他家族有1.2公頃，整個山區過去有一對老夫妻住在這裡種田，過世後已經沒有人居住。

因為人煙稀少，猴群、山豬、山羌、野兔等野生動物很多，種果樹都會被動物吃光；還好山區有水源，幾十年來都種稻。

陳姓農友被疑似台灣黑熊啃食過的約5分大的田區，農會已保價收購，並要求他這一塊田區這一期不要收割，留給台灣黑熊「吃到飽」。

陳姓農友手機拍下的影片經過花蓮林管處人員鑑別，「10個專家有8個說是台灣黑熊」；但林管處會同野灣野生動物保育協會人員到現地勘察，卻沒有發現台灣黑熊相關蹤跡，包括排遺、掌印或熊毛，反而看到山豬的排遺和足跡。

花蓮林管處在田區周邊裝設紅外線攝影機，副處長王怡靖今天接受中央社記者電訪說，目前絕大多數的台灣黑熊棲地都在中央山脈，海岸山脈有台灣黑熊被文獻記載是在50多年前，這次事件只能說「不排除是台灣黑熊」。

王怡靖指出，避免人熊衝突是目前首要工作，第一時間也發給農民熊鈴、熊噴霧，並宣導農民不要在工寮內放置食物；至於台灣黑熊光臨的田區，維持現狀，持續監控中。

台灣黑熊保育協會在臉書貼文表示，在地方支持黑熊保育的暖情下，「讓牠吃」的地方心意值得肯定，但在管理做法上建議及時制止黑熊進一步食用這些稻米，畢竟稻米是人為作物，不是黑熊的自然食物。「讓牠免費吃到飽」，有可能會不小心把牠給寵壞了，日後造成一隻「愛吃飯」的黑熊，這樣可能就不是地方樂見了。

富里鄉文史工作者張振岳說，早期海岸山脈曾是台灣黑熊的棲地，也曾聽原住民朋友說在海岸山脈山上看過台灣黑熊，農民如果發現熊的蹤影一點也不意外。

魏姓民眾說，殼斗科青剛櫟是台灣黑熊重要的季節性食物，山上現在是殼斗科植物的結果季節，山區食物應該充足，台灣黑熊怎麼會跑到田裡吃稻穗？

到底海岸山脈現今有沒有台灣黑熊，民眾看法各異，倒是陳姓農友現在上山巡田時，一定不會忘記帶著熊鈴，叮噹響，保平安。