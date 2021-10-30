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台灣首例鸕鶿寶寶誕生鰲鼓濕地親鳥育雛 鳥友守護

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
冬候鳥先鋒部隊一對鸕鶿夫婦上月樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生，為園區帶來新生命熱鬧喜悅，吸引鳥友觀察拍攝親鳥育雛感人畫面。圖／蘇家弘提供
冬候鳥先鋒部隊一對鸕鶿夫婦上月樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生，為園區帶來新生命熱鬧喜悅，吸引鳥友觀察拍攝親鳥育雛感人畫面。圖／蘇家弘提供

遠方嬌客冬候鳥，陸續飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區報到，候鳥先鋒部隊一對鸕鶿夫婦，上個月在木麻黃樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生，為園區帶來新生命熱鬧喜悅，吸引鳥友觀察拍攝親鳥育雛感人畫面，鸕鶿寶寶成為今年賞鳥季吸睛焦點。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺上月首度在東石鄉鰲鼓濕鰲鼓濕地地，發現一對候鳥鸕鶿在樹上築巢孵蛋，消息傳開，各地鳥友接力觀察守望，拍鳥俱樂部成員沈鳳婷的丈夫陳建安，發現1隻鸕鶿寶寶破殼誕生，鳥友透過網路分享喜悅。

從築巢孵蛋到破殼誕生，每天都吸引鳥友觀察守護，嘉縣府畜產保育科也委託保育團體加強巡視保護，生態觀察家暨攝影師蘇家弘說，鸕鶿賢伉儷輪流育雛，現在小鸕鶿已經出生12天，長得非常快，肚子時常餓，要吃東西，鸕鶿媽媽及爸爸輪流照顧小鸕鶿，非常辛苦！希望小鸕鶿能夠渡過今年冬天。

鸕鶿棲息河川湖泊，低飛掠過水面，飛翔時頸和腳伸直，在高樹或沼澤低地矮樹上築巢，通常一窩產蛋3至6顆，雌雄鳥輪流孵蛋，孵化期約28天，雛鳥破殼由雙親餵養，親鳥張大嘴，雛鳥將嘴伸入到親鳥的咽部，從親鳥食管取食半消化魚，通常經親鳥哺餵50至60天後，雛鳥就可離巢。

鸕鶿是冬候鳥捕魚高手，以往9月會南飛到台灣度冬，隔年3月北返回大陸築巢繁殖，築巢樹上離濕地堤岸近百公尺很遠，不會受到人為干擾。台灣首例鸕鶿寶寶誕生，是否成為留鳥，引發鳥友們熱烈討論。嘉大生物資源學系副教授許富雄調查，依水位發展狀態，推測未來鷺科及鸕鶿等食魚性鳥類，將會成為園區優勢鳥種。

冬候鳥先鋒部隊一對鸕鶿夫婦上月樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生，為園區帶來新生命熱鬧喜悅，吸引鳥友觀察拍攝親鳥育雛感人畫面。圖／蘇家弘提供
冬候鳥先鋒部隊一對鸕鶿夫婦上月樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生，為園區帶來新生命熱鬧喜悅，吸引鳥友觀察拍攝親鳥育雛感人畫面。圖／蘇家弘提供
冬候鳥先鋒部隊一對鸕鶿夫婦上月樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生，為園區帶來新生命熱鬧喜悅，吸引鳥友觀察拍攝親鳥育雛感人畫面。圖／蘇家弘提供
冬候鳥先鋒部隊一對鸕鶿夫婦上月樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生，為園區帶來新生命熱鬧喜悅，吸引鳥友觀察拍攝親鳥育雛感人畫面。圖／蘇家弘提供
冬候鳥先鋒部隊一對鸕鶿夫婦上月樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生，為園區帶來新生命熱鬧喜悅，吸引鳥友觀察拍攝親鳥育雛感人畫面。圖／蘇家弘提供
冬候鳥先鋒部隊一對鸕鶿夫婦上月樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生，為園區帶來新生命熱鬧喜悅，吸引鳥友觀察拍攝親鳥育雛感人畫面。圖／蘇家弘提供
冬候鳥先鋒部隊一對鸕鶿夫婦上月樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生，為園區帶來新生命熱鬧喜悅，吸引鳥友觀察拍攝親鳥育雛感人畫面。圖／蘇家弘提供
冬候鳥先鋒部隊一對鸕鶿夫婦上月樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生，為園區帶來新生命熱鬧喜悅，吸引鳥友觀察拍攝親鳥育雛感人畫面。圖／蘇家弘提供
冬候鳥先鋒部隊一對鸕鶿夫婦上月樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生，為園區帶來新生命熱鬧喜悅，吸引鳥友觀察拍攝親鳥育雛感人畫面。圖／蘇家弘提供
冬候鳥先鋒部隊一對鸕鶿夫婦上月樹上築巢孵蛋，鸕鶿寶寶破殼誕生，為園區帶來新生命熱鬧喜悅，吸引鳥友觀察拍攝親鳥育雛感人畫面。圖／蘇家弘提供

鸕鶿 鰲鼓濕地

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