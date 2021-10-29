主人打疫苗不舒服躺床一整天 貓咪貼心動作讓他超感動

貓咪個性比較我行我素，但也會有體貼主人的一面。日本一隻貓咪在飼主因疫苗副作用而臥床時，把牠最喜歡的玩偶叼來陪伴，讓主人好感動。

日本一名飼主施打新冠肺炎疫苗，因副作用不舒服而一整天躺在床上，他養的1歲西伯利亞貓「ヤマネコ」看到主人的樣子和平常不同，似乎有點擔心，於是把牠最愛的哈士奇玩偶叼過來，擺在主人身邊陪伴。每當主人翻身使玩偶掉落，ヤマネコ就會一再地把玩偶擺上，想給主人慰藉。

飼主談到ヤマネコ日常貼心的地方，牠平常很少叫也不太會到人身上，但當主人在沙發或桌前睡著，貓咪就可能跑來一邊叫一邊跳到身上試圖喚醒他，雖然有時搞不清楚是擔心他還是單純想玩，但這個動作也確實幫到飼主好多次。

ヤマネコ和牠最喜歡的哈士奇玩偶。圖取自推特

主人指出這隻哈士奇玩偶是ヤマネコ最喜歡的玩具，箱子裡還有其他的玩具，這隻是最常被「欽點」的。即使這個玩偶不會動，貓咪還是每天咬著它的脖子到處玩耍，也就是說這個玩具對ヤマネコ來說就像朋友一樣的存在。