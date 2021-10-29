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2021日本狗狗名字大調查！連10年冠軍「Coco」被擠下去
養寵物勢必會給牠取名字，各國都有常見的狗名，在台灣可能是「小黑」、「旺財」之類的，日本以往比較普遍的狗名為「太郎」、「波吉」等。一家保險公司因應11月1日的「犬之日」，針對12.7萬的寵物狗進行「2021狗名大調查」。
今年的調查中，到去年為止連續十年的冠軍狗名「Coco」屈居第二，2021綜合排名第1為「小麥」（ムギ，音Mugi），「小麥」去年還排名第11，今年大躍進空降到冠軍。以性別來區分，「小麥」在公狗裡排名第3、母狗排第2。另外同樣意為「小麥」的「Komugi」（コムギ）也排到第9名。
以往的公狗排名第1為「Leo」，今年被綜合排名第3的「小空」（Sora）取代，而往年的冠軍「Coco」在母狗排名裡仍維持第1名。
另外日本人熱愛的狗名第4～10分別為「Moca」、「Maron」、「Momo」、「Choco」、「Moco」、「Komugi」、「Hana」。
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