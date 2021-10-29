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候鳥天堂鰲鼓濕地水位變化 鷺科鸕鶿食魚性鳥類成優勢

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
遠方嬌客冬候鳥陸續飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區棲息覓食，鳥況佳，非常熱鬧。圖／蘇家弘提供
遠方嬌客冬候鳥陸續飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區棲息覓食，鳥況佳，非常熱鬧。圖／蘇家弘提供

賞鳥季登場！遠方嬌客冬候鳥陸續飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區，吸引鳥友、遊客賞鳥，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在鰲鼓濕地，發現數百隻黑面琵鷺等候鳥聚集覓食；嘉義林區管理處抽水降低濕地水位，方便候鳥棲息捕魚覓食。

嘉義大學生物資源學系副教授許富雄近日監測鳥況，目前園區黑面琵鷺約達100隻，鷺科數量較多，雁鴨數量較少，依水位發展狀態，推測未來鷺科及鸕鶿等食魚性鳥類，將會成為園區優勢鳥種。

蘇家弘昨天下午在三號賞鳥亭前方灘地，觀察發現數百隻黑面琵鷺、白琵鷺、、水鴨、大杓鷸，紅嘴鷗，黑腹燕鷗，裏海燕鷗、小白鷺，蒼鷺，鸕鶿等，鳥況佳，非常熱鬧。

鰲鼓濕地有著如農田、樹林、草澤、魚塭、灘地、淡水地、鹹水地、紅樹林及潮間帶等多樣性環境，提供各種鳥類棲息利用，出現鳥種佔全台約40%。近年因地層下陷水位升高導致灘地減少，民眾擔心「候鳥天堂」盛況不再。

嘉義林管處為此最近邀集縣府、東石鄉公所、台糖、嘉大、保育團體及在地解說員，商討解決對策，訂定七孔水門旁大池抽水計畫，各單位相互協力，自16日起至29日，調用2台0.3 cms抽水機，24小時不間斷抽水。

調查結果顯示，截至26日為止，水位已由-10 cm下降至-25 cm，堤岸邊石頭也探出頭來，水體下降顯著，提供水鳥休憩空間，為改善濕地水質及水位問題，委託嘉大水生生物科學系教授賴弘智及生物資源學系副教授許富雄做水質及鳥類調查、辦理小區塊水質改善等試驗。

嘉義林管處以2台0.3 cms抽水機將鰲鼓濕地的水抽出堤外，讓水位下降，方便候鳥棲息捕魚覓食。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處以2台0.3 cms抽水機將鰲鼓濕地的水抽出堤外，讓水位下降，方便候鳥棲息捕魚覓食。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處以2台0.3 cms抽水機將鰲鼓濕地的水抽出堤外。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處以2台0.3 cms抽水機將鰲鼓濕地的水抽出堤外。圖／嘉義林管處提供
遠方嬌客冬候鳥陸續飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區棲息覓食，鳥況佳，非常熱鬧。圖／蘇家弘提供
遠方嬌客冬候鳥陸續飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區棲息覓食，鳥況佳，非常熱鬧。圖／蘇家弘提供
遠方嬌客冬候鳥陸續飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區棲息覓食，鳥況佳，非常熱鬧。圖／蘇家弘提供
遠方嬌客冬候鳥陸續飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區棲息覓食，鳥況佳，非常熱鬧。圖／蘇家弘提供

鰲鼓濕地 賞鳥 黑面琵鷺 鸕鶿

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