候鳥天堂鰲鼓濕地水位變化 鷺科鸕鶿食魚性鳥類成優勢

賞鳥季登場！遠方嬌客冬候鳥陸續飛抵嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區，吸引鳥友、遊客賞鳥，生態觀察家暨攝影師蘇家弘在鰲鼓濕地，發現數百隻黑面琵鷺等候鳥聚集覓食；嘉義林區管理處抽水降低濕地水位，方便候鳥棲息捕魚覓食。

嘉義大學生物資源學系副教授許富雄近日監測鳥況，目前園區黑面琵鷺約達100隻，鷺科數量較多，雁鴨數量較少，依水位發展狀態，推測未來鷺科及鸕鶿等食魚性鳥類，將會成為園區優勢鳥種。

蘇家弘昨天下午在三號賞鳥亭前方灘地，觀察發現數百隻黑面琵鷺、白琵鷺、、水鴨、大杓鷸，紅嘴鷗，黑腹燕鷗，裏海燕鷗、小白鷺，蒼鷺，鸕鶿等，鳥況佳，非常熱鬧。

鰲鼓濕地有著如農田、樹林、草澤、魚塭、灘地、淡水地、鹹水地、紅樹林及潮間帶等多樣性環境，提供各種鳥類棲息利用，出現鳥種佔全台約40%。近年因地層下陷水位升高導致灘地減少，民眾擔心「候鳥天堂」盛況不再。

嘉義林管處為此最近邀集縣府、東石鄉公所、台糖、嘉大、保育團體及在地解說員，商討解決對策，訂定七孔水門旁大池抽水計畫，各單位相互協力，自16日起至29日，調用2台0.3 cms抽水機，24小時不間斷抽水。