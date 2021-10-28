全球暖化迫北極熊上岸「捕食馴鹿」 研究團隊首度錄下過程

全球暖化下海冰減少，北極熊棲息空間不足，獵食也變得困難。去年有研究團隊在挪威發現北極熊狩獵馴鹿的畫面，是首次被拍到。北極熊主要獵物是海豹，一般認為牠們不會捕獵、也無能力捕獵馴鹿，近日學者發表論文，發現該片段一出後，陸續收到目擊北極熊捕食馴鹿的報告，認為牠們已經掌握了新的狩獵技巧。雖然鎖定新獵物是好事，但專家認為這樣也無法彌補海冰棲息地消失的事實，無法想像長遠可拯救到北極熊。

北極熊是頂級捕獵者，被歸類作海洋哺乳類動物，無論族群在哪主要獵物都是海豹，牠們有獨特能力可消化海豹脂肪，提供的能量足以抵禦北極嚴寒，但有時也會捕食鯨類或海象。然而全球暖化令海冰減少下，北極熊除了對新獵物下手，還要吃沖上岸的魚和鯨類，或者去定居點附近的人類垃圾場，找人類獵殺後的動物內臟和殘骸「找垃圾吃」等等。

海冰減少下，北極熊有更多時間要留在陸地。去年一段影片發現，牠們似乎物色到新獵物。挪威斯瓦爾巴群島波蘭極地站的科學家，首次發現北極熊狩獵斯瓦爾巴群島馴鹿（Svalbard reindeer），被基地人員拍下部分過程。

學者早前在學術期刊《極地生物學》（Polar Biology）講述事件，當時是一隻雌性北極熊追蹤並狩獵馴鹿，地點距離基地約330呎，數名科學家走在戶外時，發現北極熊走到海灣海岸線，逐漸接近5至7隻正吃草的馴鹿。當馴鹿見到北極熊走近即落荒而逃，但有一隻被趕逃住海灣方向，落水後被游近的北極熊捉住。

北極熊將馴鹿拖回岸邊並抓住其頸，不到1分鐘就殺死馴鹿。就算馴鹿死了，北極熊還是將屍體翻過來，反覆浸入水中約15分鐘，確保獵物死亡後，才慢慢撕肉來吃，最後更懂得用石頭蓋住剩下的馴鹿殘缺，想防止其他獵食者偷吃，在附近睡了12小時，才回去繼鎮開餐。原來在第2天，這隻北極熊還狩獵了另1隻馴鹿，但這次牠不是很餓，只吃1了小時，休息2天後才回去再吃，留下了許多肉，足夠附近的狐貍和海鷗再吃約10天。

馴鹿會游泳，在陸地比北極熊跑得快，耐力也較佳。北極熊只能短跑，否則身體會出現過熱情況，曾有報告稱見到北極熊追捕馴鹿，但以失敗告終。2000年以前，從未有資料顯示北極鹿能成功狩獵馴鹿，主要相信北極熊無力捕獵牠們，雙方遇上也只會視而不見。

有研究團隊於去年拍到北極熊狩獵馴鹿的過程。圖擷自 YouTube

影片傳出後，論文提到之後收到12份目擊報告，都說北極熊會狩獵馴鹿，實際數字可能更多。北極熊可以短距離快速移動，只要牠成功抓住馴鹿，大部分情況都會順能殺死獵物。北極熊懂利用地形接近馴鹿，在獵物懂反應前已經很接近，較難逃脫：而北極熊更會將馴鹿趕下水，便能以較快的泳速取得優勢，學者相信北極熊已掌握狩獵馴鹿的技能。

斯瓦爾巴群島馴鹿也是受保護動物，1973年正式受保護，1959年時牠們因人類過度捕獵，數量剩下不到2000隻，現時估計已回升到2.2萬隻。由於島上無大型捕食者，故牠們對北極熊驚覺性不高。事實上，馴鹿和北極熊都因為人類而數量大減，本來相遇的機率就不高。

2萬隻馴鹿是很誘人的獵物，北極熊或許可以在夏天可靠捕食馴鹿過活。北極熊國際協會（Polar Bears International）首席科學家阿姆斯壯 （Steven Amstrup）認為這是個好消息，至少對當地北極熊來說是，但他強調在陸地上出現新獵物，無法彌補北極熊海冰棲息地消失的事實。雖然有新獵物是好，但他無法想像這長遠可拯救到北極熊。

Polar bear hunts and feasts on reindeer in first-ever footage https://t.co/ARAOMElfKK via @MailOnline — Bo Snerdley (@BoSnerdley) October 26, 2021

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文章授權轉載自《香港01》