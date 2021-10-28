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曾咬死人比特犬送至竹縣家畜所 「有條件」開放認養

中央社 / 新竹縣28日電
新竹縣日前發生男子逗玩友人飼養的混種比特犬遭咬傷不治事件，經新竹縣家畜疾病防治所人員勸說後，飼主決定將比特犬送至家畜所，盼能找到適合的主人。家畜所將「有條件」開放民眾認養。（新竹縣家畜疾病防治所提供）中央社
新竹縣日前發生男子逗玩友人飼養的混種比特犬遭咬傷不治事件，經新竹縣家畜疾病防治所人員勸說後，飼主決定將比特犬送至家畜所，盼能找到適合的主人。家畜所將「有條件」開放民眾認養。（新竹縣家畜疾病防治所提供）中央社

新竹縣尖石鄉一名男子日前到朋友家飲酒，酒後興起逗玩朋友飼養的比特犬時遭咬傷，送醫不治，而飼主近日將比特犬送至新竹縣家畜疾病防治所，盼找到合適的新飼主。

新竹縣家畜疾病防治所長彭正宇向中央社記者表示，經現場會勘認為，飼主雖有將比特犬以鐵鍊拴好，但由於進出拜訪頻繁，也擔心類似事件再發生，經勸說後，飼主決定將比特犬送至家畜所，期盼能找到適合的主人。

彭正宇指出，這隻比特犬個性活潑，但考量生性凶猛，又曾傷人造成失血過多身亡，決定以「有條件」開放民眾認養

彭正宇表示，認養民眾需有訓犬的相關證照與技術，且也要有完整防護措施，如準備有鐵籠、狗口罩等，也要有合適空間；不過，未來若無人認養，目前則規劃仍會繼續安置於家畜所內。

比特犬 認養 新竹

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