「防貓刺墊」有用嗎？她這張圖說明一切 網友笑翻：變按摩了

許多照顧貓皇的飼主，都知道貓咪喜歡在家中亂跑，一不小心有碰壞重要物品的可能。因此在市面上，也出現一種「防貓刺墊」，用來限制貓咪的行動範圍。不過最近一位日本網友，在使用防貓刺墊時，卻發生令他意想不到的狀況。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「vivi_nyaa」最近分享一張照片，畫面中雖然放著她買的好幾張防貓刺墊，但顯然她家的貓咪完全不當一回事，直接整個身體趴在貓刺墊上，完全沒有起到「防貓」的效果。

仔細觀察圖片，可以發現防貓刺墊的刺，確實伸進了貓咪的側身部分。然而貓咪無動於衷的樣子，卻似乎完全沒有感到疼痛，甚至還可能把刺當作一種「按摩」，讓飼主相當困惑，到底設置防貓刺墊的意義在哪。

網友們則紛紛表示「這個完全沒用啊」、「防貓什麼的從一開始就不存在」、「我也有買，結果貓咪都用跳的或找空隙走過去」、「不管怎麼做，人類都不會勝過貓咪的」、「貓『我要的正是這個刺刺的感覺，讚』」、「剛好做個按摩」、「畢竟貓是液體」、「我家地板也有鋪，結果只有人踩了會痛」。