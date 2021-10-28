聽新聞
test
0:00 / 0:00
「防貓刺墊」有用嗎？她這張圖說明一切 網友笑翻：變按摩了
許多照顧貓皇的飼主，都知道貓咪喜歡在家中亂跑，一不小心有碰壞重要物品的可能。因此在市面上，也出現一種「防貓刺墊」，用來限制貓咪的行動範圍。不過最近一位日本網友，在使用防貓刺墊時，卻發生令他意想不到的狀況。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「vivi_nyaa」最近分享一張照片，畫面中雖然放著她買的好幾張防貓刺墊，但顯然她家的貓咪完全不當一回事，直接整個身體趴在貓刺墊上，完全沒有起到「防貓」的效果。
猫避けとは pic.twitter.com/vetRfKFCzv— びび (@vivi_nyaa) October 16, 2021
仔細觀察圖片，可以發現防貓刺墊的刺，確實伸進了貓咪的側身部分。然而貓咪無動於衷的樣子，卻似乎完全沒有感到疼痛，甚至還可能把刺當作一種「按摩」，讓飼主相當困惑，到底設置防貓刺墊的意義在哪。
網友們則紛紛表示「這個完全沒用啊」、「防貓什麼的從一開始就不存在」、「我也有買，結果貓咪都用跳的或找空隙走過去」、「不管怎麼做，人類都不會勝過貓咪的」、「貓『我要的正是這個刺刺的感覺，讚』」、「剛好做個按摩」、「畢竟貓是液體」、「我家地板也有鋪，結果只有人踩了會痛」。
久しぶりの置き型爪とぎに狂喜乱舞してる pic.twitter.com/vPsJymnwIU— びび (@vivi_nyaa) October 27, 2021
ぎゅっ pic.twitter.com/4Kx5lj0JP1— びび (@vivi_nyaa) October 10, 2021
モコモコ×モコモコ pic.twitter.com/xGnGspRDmQ— びび (@vivi_nyaa) October 28, 2021
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言