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冬候鳥報到賞鳥好時節！萬聖節來鰲鼓濕地尋找小精靈

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
鸕鶿先鋒部隊報到。圖／鳥友許自來提供
鸕鶿先鋒部隊報到。圖／鳥友許自來提供

31日西洋萬聖節，歐美國家常以南瓜、蝙蝠等元素作佈置主題，隨著東北季風吹起，冬候鳥乘著風來到嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區，鸕鶿先鋒部隊佔據枝頭，嘉義林區管理處周休假日30、31在鰲鼓濕地，舉辦「萬聖節特別活動」毬果小精靈，免費親子DIY體驗，現場報名，每日限量20名，邀您動手做專屬毬果小精靈！

鰲鼓東石自然生態展示館周邊蒲葵樹上，常可以觀察到數十隻到數百隻的「高頭蝠」聚集，蔚為奇觀，結合萬聖節節慶氛圍與明星物種高頭蝠，設計可愛療癒的「毬果蝙蝠小精靈」吊飾，利用天然毬果素材結合簡單手作，親手完成有趣且環保的萬聖節飾品，認識高頭蝠生態習性，破解民眾對蝙蝠可怕想像。

另，天氣逐漸轉涼，冬候鳥報到，鸕鶿先鋒部隊佔據枝頭，來自方嬌客黑面琵鷺也現蹤，招牌飯匙扁嘴吸引鳥友追逐。林管處說，現在來鰲鼓濕地森林園區除能找尋可愛毬果小精靈，還是賞鳥好時機！

民眾想了解更多活動資訊，請追蹤FB「鰲鼓濕地粉絲團」，或電洽東石自然生態展示館（05）3601801，將有專人為您詳細說明。若想安排賞鳥行程，可電洽「鰲鼓濕地解說服務團隊」窗口0975-922678預約戶外導覽。

利用毬果製作蝙蝠小精靈。圖／嘉義林管處提供
利用毬果製作蝙蝠小精靈。圖／嘉義林管處提供
鰲鼓候鳥季來臨，黑面琵鷺現蹤。圖／鳥友許自來提供
鰲鼓候鳥季來臨，黑面琵鷺現蹤。圖／鳥友許自來提供
鰲鼓濕地明星物種「高頭蝠」時常出沒東石自然生態展示館周邊。圖／嘉義林管處提供
鰲鼓濕地明星物種「高頭蝠」時常出沒東石自然生態展示館周邊。圖／嘉義林管處提供

鰲鼓濕地 萬聖節 蝙蝠

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