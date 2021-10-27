3柴犬「自動排好隊」討菜菜吃！超萌吃相引網喊：我無限播放

柴犬竟然喜歡吃菜？日本一名網友分享，自己家中養的3隻柴柴不但超級愛吃高麗菜，還會乖乖排好隊伍吃！從他分享的影片中可見，當飼主拿出菜葉時，3隻柴柴竟乖乖的依序叼走，並跑到屋外享用，融化了不少網友的心。

從原PO（@GMJpaCSCbuIDYDw）的其他影片可知，這3隻柴犬其實是母女，其中配戴紅色項圈是媽媽，粉紅色項圈的是3歲的姐姐，而水藍色項圈的則是同胎的妹妹，平時都是養在自家的庭院內。特別的是，這3隻柴犬都非常愛吃高麗菜，每當飼主拿出高麗菜時，牠們都會搖著尾巴，十分雀躍的樣子。

這3隻柴柴們的飼主除了常在Twitter上分享柴犬們的日常生活外，更在今（2021）年6月創立了YouTube頻道，分享柴柴們的有趣影片，至今已累積了近3萬名粉絲。

其中這支「柴柴排隊討高麗菜吃」的影片觀看次數更是高達97萬多次，也吸引許多網友紛紛留言表示，「天啊有夠可愛！這影片好療癒啊～」、「柴犬排排站好可愛啊！」、「每天一早就開高麗菜嚼嚼大會啊～」、「從狗狗的吃飯的方式就看得出個性耶！」、「到底為什麼要刁到後面去吃啦XD」、「我無限播放這段影片！」、「看得我都想吃高麗菜了…」。