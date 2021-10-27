逃家找樂子！牧羊犬清晨偷跑到寵物日托中心 網笑：很懂享受

美國一隻5歲牧羊犬潔姆（Gem）15日清晨從自家後院逃出，跑到附近的高檔寵物日托中心。

日托中心老闆貝內特（Shawn Bennett）表示，員工早上6:30左右發現「熟客」潔姆隻身前來，開門後牠搖著尾巴衝進室內。員工稍後聯繫潔姆飼主，才知道牠從圍著柵欄的後院逃出，步行5條街來到日托中心。

貝內特提到潔姆很喜歡到日托中心，還說日托中心就像「狗狗的迪士尼樂園」能讓牠們和好朋友一起玩耍。但疫情迫使人們居家上班，讓很多狗狗到訪次數變少。

貝內特說：「之前有些狗每天或每週來這3到4次，但疫情期間牠們的飼主都在家，所以不來這裡了。」

有網友指出潔姆很會享受生活，還說：「飼主待在家裡，並不代表牠就不能過社交生活」。另一名網友則提到自己狗也會這麼做，「有一次我們在日托中心附近散步，我家的狗把我拖到日托中心去跟大家打招呼。」