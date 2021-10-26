寵物知識+／餵水果要注意小細節！照顧狗狗的5個NG行為

狗狗的照護大有學問，有時人類自以為是的想法可能會害了牠。獸醫師介紹了五個照顧狗狗的NG行為，飼主快來檢視你有沒有中鏢。

1.餵食一口大小的水果

偶爾給狗狗吃水果無妨，但是餵食的尺寸要注意，有些人會直接塞個一口大小的水果，但如果狗狗沒有咬碎直接吞入，可能造成窒息意外。建議切成小塊甚至磨碎，並且適量餵食。

2.餵食太硬的食物

有些人會給狗狗餵食其他動物的骨頭、腳蹄等，但是這樣容易造成狗狗牙齒碎裂或是斷掉，牙齒斷後可能會傷到神經，嚴重者必須動手術治療。

吃太硬的食物即使沒有傷到牙齒，如果沒有咀嚼整塊吞下也可能會卡在喉嚨導致窒息，因此建議不要給狗狗吃過硬的東西。

錯誤的抱狗法。圖／ingimage

3.NG的抱法

有些人會像跟嬰兒玩飛高高的抱法，用手抓住狗狗的腋下，把狗狗高高抱起；或是手臂環繞住狗狗的身體垂直抱在胸前，這些都是錯誤的抱法。狗狗可能因不適害怕而掙扎暴走，導致墜落骨折受傷，尤其年長者和小孩抱狗意外發生機率較高，要特別注意。

4.錯誤剪毛法

狗狗的身體被毛髮覆蓋，有些飼主修毛時會一手抓住毛髮向外拉扯並用剪刀剪，但這樣容易不慎割傷皮膚，若不幸傷口太深還必須進行縫合手術。剪毛這檔事還是交給專業寵物美容會比較安全。

垂耳狗。圖／ingimage

5.把耳朵綁起來

有些犬種屬於垂耳型，飼主因為各式理由，像是避免髒東西跑進耳朵、讓耳朵通風、改造外型等，會用橡皮筋或束帶把耳朵綁起來。

但這種行為非常危險，把耳朵綁起的同時皮膚也一起被束縛，會導致部分組織漸漸壞死，已壞死的皮膚無法再生，最終會脫落。所以除非有特殊狀況，否則千萬不要把狗狗的耳朵綁起來。