飼料機半夜倒下貓皇開心吃到飽 網友懷疑不單純：兇手就是牠！
現今為了減少貓狗飼主們的負擔，市面上有許多可以自動餵食飼料、飲水的機器。然而，最近有位日本網友的寵物餵食機卻發生一件慘劇，讓他相當難以接受。
根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，日本twitter網友「saku_russian」最近分享一張照片，表示他有天一早醒來，突然發現他的寵物餵食機整台倒下，裡頭的飼料散亂一地，空氣中充滿著貓飼料的味道。而他的寵物貓咪也沒放過這個機會，開心享用著這道吃到飽的大餐。
嘘でしょ？#猫好きさんと繋がりたい #猫のいる暮らし #猫のいる幸せ #ロシアンブルー #CatsOfTwitter pic.twitter.com/fLbvTiuUtz— 朔（さく）との日々 (@saku_russian) October 19, 2021
saku_russian表示，他事先完全沒有聽到任何物品倒下的聲音，然而被鬧鐘叫醒之後，倒是發現有貓咪正在吃東西的聲響。感到奇怪的他到現場確認，才見到這起慘劇。這是他第一次用寵物餵食機出了問題，事後反省自己太大意了，沒有做任何預防意外的措施才會這樣。許多網友笑說一定是貓的精心策劃，「是被貓弄的嗎」、「被盯上了」、「是它自己倒下來的喵，我什麼都不知道喵」。
其他網友也留言「直接變吃到飽了」、「我之前外出旅行，回家後也變這樣」、「取之不盡的飯飯」、「真是辛苦你了」、「這感覺很難掃啊」、「對貓來講根本像在作夢」、「啊啊啊…忍不住叫出來」。
おはようございます— 朔（さく）との日々 (@saku_russian) August 11, 2021
最近はカゴがお気に入りニャ🐾
カゴ入り娘なのニャ✨#猫好きさんと繋がりたい#猫のいる暮らし#ロシアンブルー pic.twitter.com/5oxVjIQ5MB
病院に行くなんて、聞いてないニャー❗️#猫好きさんと繋がりたい #猫のいる暮らし #猫のいる幸せ #ロシアンブルー #CatsOfTwitter pic.twitter.com/Y4qzIrvcWt— 朔（さく）との日々 (@saku_russian) October 21, 2021
新大陸（冷蔵庫横の棚）へ踏み出そうとするも、養生テープに阻まれて苦戦する冒険者です。#猫好きさんと繋がりたい #猫のいる暮らし #猫のいる幸せ #ロシアンブルー #CatsOfTwitter pic.twitter.com/JXxHHaKLVK— 朔（さく）との日々 (@saku_russian) October 21, 2021
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言