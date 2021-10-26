飼料機半夜倒下貓皇開心吃到飽 網友懷疑不單純：兇手就是牠！

現今為了減少貓狗飼主們的負擔，市面上有許多可以自動餵食飼料、飲水的機器。然而，最近有位日本網友的寵物餵食機卻發生一件慘劇，讓他相當難以接受。

根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，日本twitter網友「saku_russian」最近分享一張照片，表示他有天一早醒來，突然發現他的寵物餵食機整台倒下，裡頭的飼料散亂一地，空氣中充滿著貓飼料的味道。而他的寵物貓咪也沒放過這個機會，開心享用著這道吃到飽的大餐。

saku_russian表示，他事先完全沒有聽到任何物品倒下的聲音，然而被鬧鐘叫醒之後，倒是發現有貓咪正在吃東西的聲響。感到奇怪的他到現場確認，才見到這起慘劇。這是他第一次用寵物餵食機出了問題，事後反省自己太大意了，沒有做任何預防意外的措施才會這樣。許多網友笑說一定是貓的精心策劃，「是被貓弄的嗎」、「被盯上了」、「是它自己倒下來的喵，我什麼都不知道喵」。

其他網友也留言「直接變吃到飽了」、「我之前外出旅行，回家後也變這樣」、「取之不盡的飯飯」、「真是辛苦你了」、「這感覺很難掃啊」、「對貓來講根本像在作夢」、「啊啊啊…忍不住叫出來」。