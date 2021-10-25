寵物知識+／一個人住孤單寂寞冷想養貓作伴 你做好4個覺悟了嗎？

貓咪雖然相對狗狗好養，但畢竟是有生命的動物，還是得花費時間金錢照料。有些獨居或單身的人想要養隻貓作伴，在達成排遣寂寞的功能之餘，是不是也做好一些必要的覺悟了？

1.傷荷包

現在養寵物不比以往，沒有一定的閒錢可能會很辛苦，包括伙食、疫苗、健檢、看病、生活用品等，尤其醫藥費的支出相當可觀，可以考慮買保險來攤平，以上費用都得由你一人支出。

如果你是租屋族，不少物件都禁止養寵物，找房上較為困難；另外平常白天放貓咪獨自在家，為了維持環境舒適可能需要開冷氣，電費也是一筆支出。

2.難以出遠門

如果獨居者養貓，難以長時間外出，平常要上班、出差、和親朋好友聚會出遊等，在家時間不長，為了貓著想可能得調整生活型態。

如果要出遠門外宿，雖然可以把貓寄放在寵物旅館或是託給信賴的人，但貓的性格較為敏感、換環境容易緊張，考量到這點獨居者勢必得減少出遠門的頻率。

貓咪常把沙拉抓爛。圖／ingimage

3.房屋破壞

貓喜歡到處亂抓、磨爪無可避免，家具和牆壁鐵定遭殃，還容易打破物品，另外排泄物、毛球也可能會弄得到處都是，打掃頻率也得跟著增加，還是可能清不掉部分氣味和污漬，若是租屋退房時恐怕要給房東一個交代了。

4.生活重心就是貓

養貓不光是料理牠的食衣住行，還要花時間陪牠玩，顧及牠的精神層面，在一人必須負擔全責的情況下，貓等於是你生活的最大重心。

貓咪短短十幾年的壽命中，飼主就是牠的唯一，獨立照顧者勢必得權衡自己的能力，是否有信心照顧牠到終老，千萬別因為一時寂寞或覺得可愛就衝動飼養。