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離奇合約？領養白貓要面試全家 違約最高罰430萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友最近想領養一隻小白貓，卻發現過程繁雜，不僅要簽合約、視訊全家，若違約還需賠償430萬。示意圖。圖／ingimage
一位網友最近想領養一隻小白貓，卻發現過程繁雜，不僅要簽合約、視訊全家，若違約還需賠償430萬。示意圖。圖／ingimage

隨著大眾對動物保護與權利的意識提高，領養代替購買的觀念逐漸盛行。一位網友最近想領養一隻小白貓，卻發現過程繁雜，不僅要視訊全家、簽合約，若違約還需賠償430萬。引起不少網友熱議，直呼合約內容「太離奇」。

一名網友在「PTT Gossiping」提及，在臉書領養社團看到一隻小白貓，給養人卻要求視訊全家、寫報告、簽認養切結書，並表示這是一般的認養流程。依據原PO提供的合約書內容，共有10項條件，其中動輒罰30萬元，最高150萬元；若全數違約，違約金高達430萬元，導致原PO感到疑惑，向大家求助合約內容有無問題。

該社團要求原PO簽的領養貓咪合約書。圖擷自PTT Gossiping
該社團要求原PO簽的領養貓咪合約書。圖擷自PTT Gossiping

有網友整理該臉書社團內容，發現社團挪用行政院的定型化契約範本：「房屋租任協議書」跟「離婚協議書」兩份文件，因為官網並沒有任何關於領養貓咪的範本，社團只好自己擬成合約給領養貓咪人士。而網友吐槽，合約內容的第2到第8點規範讓人「笑死」，包括要允許送養人定期探視貓咪、定期報平安，甚至合約上沒有丙方的簽名欄位。

另外，網友也直呼「在台積電工作也不需要面試全家人」，何況原PO還要跟不認識的人面試，直言「這合約刷新了我的三觀」、「前貓奴很可怕」。也批評甲方若真正愛貓，應該好好照顧貓咪到終老，而非送養給別人。

不少網友看了合約後，覺得手續太麻煩，「就是他們才會讓人直接更想去買」、「這種智障契約居然會嚇到人，難怪一堆騙子」、「這種人根本惡質斂財」、「這合約除了白嫖個資外，就是廢紙」、「光是生病和走私就五十、一百萬，明顯不符合比例原則，這契約有效才有鬼」。

貓咪 認養

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