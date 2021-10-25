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寵物知識+／家裡也可能危機重重！當心貓咪靠近的室內5大雷區
貓咪一般都養在家裡，不過看似安全的室內也會有雷區，如果貓咪靠近得特別當心。以下整理五個容易引發事故的場所或物品，飼主要特別留意別讓主子受傷了。
1.觀賞用植物
貓雖然是肉食動物，但也會被植物吸引，靠近嗅聞甚至啃咬。如果是貓草這種植物倒還好，但有些植物會損害貓咪健康。例如百合科的植物對貓而言毒性甚強，接觸到花粉、喝到花瓶裡的水都會引發中毒。
然而觀賞植物很多種，飼主可能不清楚哪種對貓有害，所以最好的情況是除非明確知道這個品種對貓無害，否則建議有貓家庭不要隨意擺放植物。
2.浴室
有些家庭會有浴缸，如果在放滿水的情況下就要當心了，以前曾發生過貓掉進去溺死的意外，所以建議不要讓貓進到浴室，在洗完澡也盡量把水排掉比較安全。
3.陽台
很多人都認為貓從高處墜落也會毫髮無傷，這就大錯特錯了，雖然貓確實比人類擅長跳躍和著地，但不見得掉下去一定100％沒事。根據墜落的位置也可能受傷或喪命，所以不要過於相信貓的能力，當貓跑到陽台時要特別當心，最好設置防止墜落的安全網。
4.洗衣機
在國外貓咪跑進洗衣機致死的案例層出不窮，洗衣機對貓來說是個隱蔽適合午睡的地方，卻也是最危險的場合，飼主如果在不知情的情況下關門啟動，後果不堪設想。
所以家裡有養貓的飼主，在洗衣服前一定要確認貓有沒有在裡面，平常沒使用時最好確保蓋子是關上的，防止貓神不知鬼不覺地潛入。
5.廚房
廚房有各種食物的香氣，還有可供玩耍的餐具，是貓喜歡的場所。但廚房也有許多危險元素，像是瓦斯爐、貓不能吃的食物等，如果可以最好設置柵欄防止貓自由進出。
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