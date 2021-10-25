想散步的狗vs.想玩耍的貓 夾在中間的主人最終會陪誰？

同時飼養貓和狗的家庭不少見，如果面臨貓狗雙方同時爭寵的情況，飼主要怎麼抉擇？要先滿足誰？

日本一名飼主養了一隻大型犬りっちゃん和一隻三花貓あさひちゃん，有天兩隻寵物同時想找主人陪，當天已經散步兩次的狗狗還想再出去，站在門邊從縫隙用熱切的眼神望著主人；另一方面貓咪坐在流理台上叫個不停，也在熱烈呼喚主人陪牠玩。

陷入兩難的飼主相當困擾，低聲直呼「不會吧…該怎麼辦？」，轉頭問貓咪「想玩嗎？」，貓咪用叫聲連連回應，甚至屈伸向前直盯著主人；而狗狗仍在門口發出渴求的呼嚕聲，飼主對狗狗說：「散步很開心吧，明天再去喔」。

飼主考量已經帶狗狗出去過兩次了，於是優先陪貓咪玩，然而最終她還是拗不過狗狗的纏功，隨後帶牠出去進行第三次的散步。網友直呼這真是甜蜜的煩惱，也有人盛讚飼主服務好周到，把兩隻寵物的需求都滿足了。