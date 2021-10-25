落難馬來熊身心受創 爪被拔此生無法再爬樹

給人威猛形象的孟加拉虎因長期被囚禁在鐵籠，成「跛腳病貓」；馬來熊「阿梅」被當寵物養，從小熊爪被硬生生拔除，失去抓土、爬樹本能，牠們都是高雄市壽山動物園收容的落難動物。

壽山動物園有2隻孟加拉虎，其中阿虎來自歇業的台南蛇王農場，園長莊絢智說，阿虎過去長時間被囚禁在狹小鐵籠，環境不理想，飼主提供的食物欠妥，也缺乏完善醫療環境，處境堪憐。阿虎患腎臟病、跛腳，加上長期關在鐵籠被侷限活動空間，喪失「虎虎生風」特性，被接到壽山新環境後，園方希望讓被囚禁一生的孟加拉虎，能在生命最後一段旅程有機會踏上草地、曬曬陽光。

母的馬來熊阿梅悲慘境遇不輸阿虎，被養在嘉義山區，主人擔心家人或親友觀賞時遭抓傷，將阿梅熊爪被拔除，失去爪子的阿梅，無法挖土抓小蟲吃，也不能再爬樹玩耍，影響四肢靈活度。

阿梅是經由民間動保人士舉報，經嘉義縣政府協助救援，聯繫壽山動物園接手收容。壽山動物園保育員陳裕琪說，去年6月去接阿梅時，發現牠被關在狗籠，吃類似餿水的剩飯菜、喝啤酒，讓人心疼。經過1年多照顧，阿梅從30多公斤長到60公斤，精神、毛色變好。

為何一般飼主能飼養保育類野生動物呢？台灣防止虐待動物協會研究倡議部門主任陳庭毓說，台灣走私、販售、飼養珍稀野生動物一度猖獗，直到民國78年才有「野生動物保育法」，美國在83年對台灣祭出「培利貿易制裁案」，促使林務局修正野保法，規定不得飼養保育類野生動物，在此之前所飼養者，向主管機關報備後可就地合法，但合法飼養不代表飼主有能力飼養。

台灣防止虐待動物協會與台灣動物社會研究會關注動物福利，經長期追蹤記錄，前年發表調查報告，發現全台至少22隻食肉目、靈長目保育類動物被人工圈養在惡劣環境，包含老虎、獅子、熊類、長臂猿等，牠們被關在狹小單調鐵籠，猶如坐牢般，剝奪自然天性，無法曬到陽光，身心嚴重失衡，出現不斷來回踱步等刻板行為，或長時間靜止不動。

陳庭毓指出，經民間長期監督，私人飼養食肉目、靈長目保育類動物環境改善問題告一段落，民間還有眾多鳥類、爬蟲類等保育類野生動物遭人為飼養，呼籲林務局、各縣市主管機關落實現場查核，要求飼主依照動物習性照養，別讓稽查、輔導改善流於形式，也要杜絕不肖人士持續隱藏在鬆散管理下，用「洗動物」方式，讓來源非法的動物合法存在。