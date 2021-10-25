落難馬來熊身心受創 爪被拔此生無法再爬樹
給人威猛形象的孟加拉虎因長期被囚禁在鐵籠，成「跛腳病貓」；馬來熊「阿梅」被當寵物養，從小熊爪被硬生生拔除，失去抓土、爬樹本能，牠們都是高雄市壽山動物園收容的落難動物。
壽山動物園有2隻孟加拉虎，其中阿虎來自歇業的台南蛇王農場，園長莊絢智說，阿虎過去長時間被囚禁在狹小鐵籠，環境不理想，飼主提供的食物欠妥，也缺乏完善醫療環境，處境堪憐。阿虎患腎臟病、跛腳，加上長期關在鐵籠被侷限活動空間，喪失「虎虎生風」特性，被接到壽山新環境後，園方希望讓被囚禁一生的孟加拉虎，能在生命最後一段旅程有機會踏上草地、曬曬陽光。
母的馬來熊阿梅悲慘境遇不輸阿虎，被養在嘉義山區，主人擔心家人或親友觀賞時遭抓傷，將阿梅熊爪被拔除，失去爪子的阿梅，無法挖土抓小蟲吃，也不能再爬樹玩耍，影響四肢靈活度。
阿梅是經由民間動保人士舉報，經嘉義縣政府協助救援，聯繫壽山動物園接手收容。壽山動物園保育員陳裕琪說，去年6月去接阿梅時，發現牠被關在狗籠，吃類似餿水的剩飯菜、喝啤酒，讓人心疼。經過1年多照顧，阿梅從30多公斤長到60公斤，精神、毛色變好。
為何一般飼主能飼養保育類野生動物呢？台灣防止虐待動物協會研究倡議部門主任陳庭毓說，台灣走私、販售、飼養珍稀野生動物一度猖獗，直到民國78年才有「野生動物保育法」，美國在83年對台灣祭出「培利貿易制裁案」，促使林務局修正野保法，規定不得飼養保育類野生動物，在此之前所飼養者，向主管機關報備後可就地合法，但合法飼養不代表飼主有能力飼養。
台灣防止虐待動物協會與台灣動物社會研究會關注動物福利，經長期追蹤記錄，前年發表調查報告，發現全台至少22隻食肉目、靈長目保育類動物被人工圈養在惡劣環境，包含老虎、獅子、熊類、長臂猿等，牠們被關在狹小單調鐵籠，猶如坐牢般，剝奪自然天性，無法曬到陽光，身心嚴重失衡，出現不斷來回踱步等刻板行為，或長時間靜止不動。
陳庭毓指出，經民間長期監督，私人飼養食肉目、靈長目保育類動物環境改善問題告一段落，民間還有眾多鳥類、爬蟲類等保育類野生動物遭人為飼養，呼籲林務局、各縣市主管機關落實現場查核，要求飼主依照動物習性照養，別讓稽查、輔導改善流於形式，也要杜絕不肖人士持續隱藏在鬆散管理下，用「洗動物」方式，讓來源非法的動物合法存在。
所謂的「洗動物」，陳庭毓說，常見做法包括用死去的保育類動物登記卡移轉給私自繁殖的個體使用，或讓走私動物冒名頂替。這些野生動物通常沒打晶片，很難透過登記卡來驗明正身。
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